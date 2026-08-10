River espera novedades tras el terremoto en Colombia: ¿se mantiene el partido?

El sismo de 7,4 que golpeó a Colombia provocó preocupación en River, que este miércoles debe enfrentar a Independiente Santa Fe en Bogotá.

El terremoto que afectó a Colombia puso bajo la lupa la realización del partido que River debe disputar este miércoles frente a Independiente Santa Fe. El movimiento sísmico, cuya magnitud fue establecida en 7,4, tuvo como epicentro al departamento del Chocó y se percibió en Bogotá, que será sede del duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido, por ahora, sigue en pie

Pese al fuerte temblor, el encuentro entre River e Independiente Santa Fe continúa previsto para el miércoles 12 de agosto, a las 21.30 de Argentina, en el estadio El Campín. Hasta el momento, la Conmebol no anunció modificaciones relacionadas con el horario, el escenario o la fecha del compromiso.

El sismo ocurrió cerca de las 7.34 de la mañana, según el horario colombiano. En un primer momento, el movimiento había sido registrado con una magnitud de 6,7, pero posteriormente el dato fue corregido hasta llegar a 7,4. El epicentro estuvo localizado en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 100 kilómetros de profundidad.

La intensidad del terremoto provocó daños en distintas zonas del centro y oeste del territorio colombiano. En Bogotá también se sintió el movimiento y hubo evacuaciones preventivas en algunos sectores. Las primeras inspecciones realizadas en la capital, sin embargo, no evidenciaron daños estructurales de consideración.

Qué deberá revisar River antes del encuentro

El foco estará puesto especialmente sobre el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde está previsto que se dispute el compromiso. Las autoridades deberán determinar si el escenario reúne todas las condiciones necesarias para recibir a los equipos y al público.

Por el momento, no existe una comunicación oficial que indique la suspensión o postergación del partido. De todos modos, la posibilidad de nuevas réplicas, eventuales daños en el estadio o medidas de seguridad adoptadas por las autoridades podrían modificar el panorama.

River permanecerá atento a las novedades que surjan en las próximas horas. La decisión definitiva dependerá de las evaluaciones que se realicen en Bogotá y de las garantías existentes para que el encuentro pueda desarrollarse sin inconvenientes.