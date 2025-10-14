Uno Santa Fe | Economía | familia

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

La cifra subió 1,4% con respecto a agosto, según el Indec. A su vez, una familia conformada también por cuatro integrantes precisó $527.736 para no ser indigente. Las cifras se conocieron en simultáneo con la inflación de septiembre, que tuvo una leve aceleración respecto de agosto.

14 de octubre 2025 · 19:38hs
Una familia tipo de cuatro miembros necesitó $1.176.852 para no ser pobre en septiembre de 2025, indicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). A su vez, se conoció que una familia conformada también por cuatro integrantes precisó $ 527.736 para no ser indigente.

De esta manera, tanto la Canasta Básica Total (CBT) como la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subieron 1,4% con respecto a agosto.

image

La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 17,5% y 14,9% y resultaron en variaciones interanuales del 23,1% y de 22,0%, respectivamente.

En agosto, el Indec había informado que para no ser pobre una familia tipo necesitaba $1.160.780, y para no caer en la indigencia el número era de $520.529.

Inflación

Este martes también se conoció el Índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que marcó 2,1% y tuvo una leve aceleración respecto de agosto, además de ser la más alta desde abril pasado. El incremento interanual fue de 31,8%.

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación acumula un alza de 22% en los primeros nueve meses del año.

La cifra que dio a conocer esta tarde el organismo que conduce Marco Lavagna se registró en un mes de alta volatilidad cambiaria y reflejan una leve aceleración, tras el 1,9% medido en agosto.

Luego de la elección en la provincia de Buenos Aires, con la derrota por 13 puntos de La Libertad Avanza (LLA) contra Fuerza Patria, el dólar oficial tocó el techo de la banda cambiaria, por lo que se temía del traspaso a precios.

