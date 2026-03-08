Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron "El Infierno", la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

La visita se realizó en el marco de un taller sobre seguridad penitenciaria organizado por Naciones Unidas. El complejo, conocido como “El Infierno”, tendrá capacidad para 1.152 internos considerados de máxima peligrosidad y presenta un avance cercano al 50 %.

Especialistas en seguridad penitenciaria de organismos internacionales y funcionarios de sistemas carcelarios de distintos países visitaron las obras de “El Infierno” , el nuevo penal para reclusos de alto perfil que la provincia de Santa Fe construye en Piñero , en las afueras de Rosario.

La recorrida se realizó en el marco de un taller organizado en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) , con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos .

Durante las jornadas de capacitación se analizaron distintos ejes vinculados con la evolución del crimen organizado en la provincia, las estrategias de seguridad penitenciaria y la influencia de las organizaciones criminales dentro de las cárceles, además de la comparación con modelos penitenciarios aplicados en otros países, entre ellos Brasil.

Como cierre de las actividades, los participantes realizaron una recorrida por las obras del complejo penitenciario, cuya construcción presenta un avance cercano al 50 % y cuya finalización está prevista hacia fines de este año.

Un penal de máxima seguridad

El complejo, conocido como “El Infierno”, fue diseñado para alojar a detenidos considerados de máxima peligrosidad y contará con capacidad para 1.152 internos, distribuidos en pabellones de 48 detenidos cada uno.

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, explicó que la infraestructura fue concebida a partir de las características del fenómeno criminal que atraviesa Santa Fe.

“La estructura está diseñada a la medida de los problemas de violencia que tuvo la provincia. Por eso no responde al modelo tradicional de cárceles. Es una obra pensada para maximizar el aislamiento de personas que hicieron mucho daño a la sociedad”, sostuvo.

Avance de la obra

Por su parte, Diego Leone, secretario de la Unidad Ejecutora del proyecto, señaló que la construcción del complejo implica un desafío técnico y de coordinación debido a la participación de varias empresas en simultáneo.

“En este proyecto intervienen varias compañías. Eso permite avanzar con mayor velocidad, aunque también plantea desafíos de coordinación, por ejemplo en la unificación de materiales y sistemas en los 24 pabellones para garantizar el funcionamiento del establecimiento”, explicó.

El complejo forma parte de la estrategia de seguridad penitenciaria impulsada por la provincia para aislar a líderes de organizaciones criminales y reducir su capacidad de comunicación con estructuras delictivas fuera de las cárceles.

De la recorrida participaron Gonzalo Escalante, coordinador penitenciario de Unodc; el subprefecto David Almirón, jefe del Departamento de Análisis del Servicio Penitenciario Federal; Leandro Záccaro García, de la Policía Penal Federal de Brasil; y funcionarios provinciales, entre ellos Virginia Villar, subsecretaria de Inteligencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, y Ramiro Galassi, director de Estadísticas de la misma cartera.