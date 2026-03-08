Uno Santa Fe | Santa Fe | ONU

Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron "El Infierno", la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

La visita se realizó en el marco de un taller sobre seguridad penitenciaria organizado por Naciones Unidas. El complejo, conocido como “El Infierno”, tendrá capacidad para 1.152 internos considerados de máxima peligrosidad y presenta un avance cercano al 50 %.

8 de marzo 2026 · 12:16hs
Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron El Infierno

Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron "El Infierno", lcárcel de alto perfil que se construye en Piñero

Especialistas en seguridad penitenciaria de organismos internacionales y funcionarios de sistemas carcelarios de distintos países visitaron las obras de “El Infierno”, el nuevo penal para reclusos de alto perfil que la provincia de Santa Fe construye en Piñero, en las afueras de Rosario.

La recorrida se realizó en el marco de un taller organizado en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos.

el infierno 1
Especialistas penitenciarios de la ONU y de la regi&oacute;n recorrieron "El Infierno", la c&aacute;rcel de alto perfil que se construye en Pi&ntilde;ero

Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron "El Infierno", la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

Durante las jornadas de capacitación se analizaron distintos ejes vinculados con la evolución del crimen organizado en la provincia, las estrategias de seguridad penitenciaria y la influencia de las organizaciones criminales dentro de las cárceles, además de la comparación con modelos penitenciarios aplicados en otros países, entre ellos Brasil.

Como cierre de las actividades, los participantes realizaron una recorrida por las obras del complejo penitenciario, cuya construcción presenta un avance cercano al 50 % y cuya finalización está prevista hacia fines de este año.

Un penal de máxima seguridad

El complejo, conocido como “El Infierno”, fue diseñado para alojar a detenidos considerados de máxima peligrosidad y contará con capacidad para 1.152 internos, distribuidos en pabellones de 48 detenidos cada uno.

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, explicó que la infraestructura fue concebida a partir de las características del fenómeno criminal que atraviesa Santa Fe.

el infierno 3
Especialistas penitenciarios de la ONU y de la regi&oacute;n recorrieron "El Infierno", la c&aacute;rcel de alto perfil que se construye en Pi&ntilde;ero

Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron "El Infierno", la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

La estructura está diseñada a la medida de los problemas de violencia que tuvo la provincia. Por eso no responde al modelo tradicional de cárceles. Es una obra pensada para maximizar el aislamiento de personas que hicieron mucho daño a la sociedad”, sostuvo.

Avance de la obra

Por su parte, Diego Leone, secretario de la Unidad Ejecutora del proyecto, señaló que la construcción del complejo implica un desafío técnico y de coordinación debido a la participación de varias empresas en simultáneo.

En este proyecto intervienen varias compañías. Eso permite avanzar con mayor velocidad, aunque también plantea desafíos de coordinación, por ejemplo en la unificación de materiales y sistemas en los 24 pabellones para garantizar el funcionamiento del establecimiento”, explicó.

El complejo forma parte de la estrategia de seguridad penitenciaria impulsada por la provincia para aislar a líderes de organizaciones criminales y reducir su capacidad de comunicación con estructuras delictivas fuera de las cárceles.

De la recorrida participaron Gonzalo Escalante, coordinador penitenciario de Unodc; el subprefecto David Almirón, jefe del Departamento de Análisis del Servicio Penitenciario Federal; Leandro Záccaro García, de la Policía Penal Federal de Brasil; y funcionarios provinciales, entre ellos Virginia Villar, subsecretaria de Inteligencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, y Ramiro Galassi, director de Estadísticas de la misma cartera.

ONU El infierno cárcel
Noticias relacionadas
En Santa Fe se atendieron 3.300 situaciones de violencia contra mujeres y se acompañaron 700 casos vinculados a derechos durante 2025

En la ciudad de Santa Fe se atendieron 3.300 casos de violencia contra mujeres en 2025, un 20 % más que el año anterior

Según el Gobierno provincial, la violencia cayó un 72,8 % en barrio San Lorenzo tras dos años de intervención estatal

Según el Gobierno provincial, la violencia cayó un 72,8 % en barrio San Lorenzo tras dos años de intervención estatal

Más de mil familias ya protegieron su vivienda: cómo funciona la herramienta jurídica que resguarda el hogar familiar

Más de 1.200 familias ya protegieron su vivienda: cómo acceder a la herramienta jurídica que evita ejecuciones por deudas

suicidio juvenil y consumos problematicos en santa fe: las senales de alarma en salud mental

Suicidio juvenil y consumos problemáticos en Santa Fe: las señales de alarma en salud mental

Lo último

El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

Atraparon al Chami Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Atraparon al "Chami" Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

Último Momento
El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

El mensaje de Unión por el Día Internacional de la Mujer

Atraparon al Chami Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Atraparon al "Chami" Mendoza, miembro de la banda de Los Menores y uno de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

Madelón, con la chance de parar a su equipo ideal en Unión

Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron El Infierno, la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

Especialistas penitenciarios de la ONU y de la región recorrieron "El Infierno", la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero

Hirieron a un policía y a su madre en un intento de robo ocurrido en barrio Cabal y los vecinos atraparon a uno de los delincuentes

Hirieron a un policía y a su madre en un intento de robo ocurrido en barrio Cabal y los vecinos atraparon a uno de los delincuentes

Ovación
Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto analizó su carrera en Australia: Un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe