Hirieron a un policía y a su madre en un intento de robo ocurrido en barrio Cabal y los vecinos atraparon a uno de los delincuentes

Alrededor de las 21, vecinos que viven cerca de pasaje Santa Fe y Alberti escucharon un disparo de arma de fuego. Cuando salieron vieron a un policía, que es su vecino, peleando con dos delincuentes y a su madre caída en la calle junto a la moto en la que viajaban. Entre todos lo ayudaron a aprehender a uno de los ladrones, F. E. J., de 29 años.

Por Juan Trento

8 de marzo 2026 · 12:16hs
Este sábado a la noche, en inmediaciones de la esquina que forman pasaje Santa Fe y Alberti, en barrio Cabal, un suboficial policial de 28 años y su madre de 49 que regresaban a su vivienda familiar fueron emboscados por dos delincuentes armados que viajaban en otra motocicleta e intentaron asaltarlos.

El suboficial G. N. C., de 28 años, que se encontraba franco de servicio, reaccionó protegiendo a su madre, L. G. B., de 49. El policía se trenzó en lucha con uno de los delincuentes y, con la ayuda de sus vecinos, lograron aprehenderlo.

Apresaron al ladrón

Los vecinos del barrio Cabal que viven en ese sector fueron en ayuda del suboficial policial y varios de ellos llamaron a los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino, que colocaron las esposas de seguridad al delincuente retenido, identificado como F. E. J., de 29 años.

El policía relató que el delincuente disparó un balazo que le rozó la cabeza. Posteriormente arribó un médico en una ambulancia que asistió al policía y a su madre, mientras que un patrullero trasladó al ladrón hasta la Comisaría 8ª, donde quedó alojado en uno de los calabozos.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre lo ocurrido y la aprehensión de uno de los delincuentes a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó el caso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que el delincuente aprehendido continúe privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de robo, además de la realización de los peritajes criminalísticos en el lugar del hecho.

Ese trabajo fue realizado por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) en la esquina de pasaje Santa Fe y Alberti.

