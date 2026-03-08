En la ciudad de Santa Fe se atendieron 3.300 casos de violencia contra mujeres en 2025, un 20 % más que el año anterior

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Dirección de Género y Disidencias de la Municipalidad difundió el balance de acciones de 2025 y las políticas que se sostendrán en 2026.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora , la Dirección de Género y Disidencias de la Municipalidad difundió un balance de las políticas públicas desarrolladas durante 2025 y adelantó las acciones que continuarán este año en materia de acompañamiento, formación y trabajo territorial con mujeres y diversidades .

Según los datos oficiales, durante el año pasado el área municipal acompañó cerca de 700 situaciones vinculadas a la promoción y ampliación de derechos , brindando asesoramiento ante vulneraciones relacionadas con la Ley 5110, alimentación, salud sexual integral, rectificación de DNI , entre otras problemáticas.

En paralelo, se llevaron adelante 40 instancias de formación que alcanzaron a unas 2.900 personas. Entre ellas se incluyeron capacitaciones en el marco de la Ley Micaela para agentes municipales, talleres sobre violencia digital destinados a estudiantes secundarios, capacitaciones a docentes de jardines y espacios de trabajo con organizaciones sociales e instituciones.

Más de 3.300 situaciones de violencia atendidas

Durante 2025 también se registraron más de 3.330 situaciones de mujeres y disidencias atravesadas por violencias por motivos de género, lo que representa un aumento del 20 % respecto de 2024.

El trabajo se realizó en articulación con más de 30 instituciones públicas y privadas de la ciudad y del país, con el objetivo de fortalecer la red de asistencia y contención.

En ese mismo período se entregaron 436 dispositivos antipánico, de los cuales 378 correspondieron al sistema Código Violeta y 58 a botones físicos, herramientas destinadas a brindar mayor protección en situaciones de riesgo.

Trabajo territorial y presencia en espacios públicos

En cuanto a las acciones en territorio, el dispositivo Punto Violeta estuvo presente en 83 espacios públicos de la ciudad y, junto al Equipo Territorial, se recorrieron más de 28 barrios.

Además, el programa se incorporó a actividades de ocio nocturno, donde se alcanzó a más de 150.000 personas con acciones de prevención y acompañamiento.

Por su parte, el espacio “Varones y Masculinidades” trabajó con 100 varones en procesos de acompañamiento y reflexión, mientras que a lo largo del año se sostuvieron Rondas Diversas y se realizaron tres talleres del programa Nueva Oportunidad, con la participación de 45 mujeres y disidencias.

Las acciones previstas para 2026

De cara a este año, desde la Municipalidad informaron que continuarán las acciones territoriales y de formación. Entre ellas se destaca el despliegue del Punto Violeta en el Operativo Verano en balnearios y natatorios de la ciudad, además de su continuidad en los barrios durante el resto del año.

También se desarrollarán propuestas de Educación Sexual Integral en colonias municipales, la actualización de la Ley Micaela, el trabajo del Equipo Territorial en estaciones y organizaciones sociales, la convocatoria del Consejo Asesor de la Mujer y Diversidades, el fortalecimiento de microrregiones Punto Violeta y la continuidad de Rondas Diversas y del programa Nueva Oportunidad.

