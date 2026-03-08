Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Colón volverá a trabajar este lunes en el Predio 4 de Junio, y Ezequiel Medrán comenzará a definir el equipo para recibir al líder Acassuso.

En Colón ya comenzó la cuenta regresiva para el partido frente a Acassuso, líder de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el sábado 14 de marzo desde las 20 en el Estadio Brigadier General Estanislao López y el entrenador Ezequiel Medrán todavía no dio pistas claras sobre cómo reemplazará a una de las piezas clave del equipo: Julián Marcioni.

El mediocampista ofensivo quedó descartado por una lesión y su ausencia obligará al DT a realizar al menos una modificación en relación al equipo que viene de empatar 1-1 frente a Ferro Carril Oeste, también en condición de local.

Ibarra, la opción que pica en punta en Colón

Entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico, el nombre que aparece con más fuerza es el de Conrado Ibarra. El volante tuvo una buena intervención en el último encuentro, ya que fue el autor del gol del empate frente al conjunto de Caballito.

Si finalmente es el elegido, Ibarra se ubicaría sobre el sector izquierdo del mediocampo, una posición que le resulta natural por su perfil. En ese caso, Ignacio Lago pasaría a desempeñarse por la banda derecha.

Otras variantes que analiza el DT

Otra alternativa es el ingreso del uruguayo Emanuel Beltrán, quien justamente fue el futbolista que entró en lugar de Marcioni cuando se lesionó durante el partido ante Ferro. Sin embargo, aquella modificación no logró cambiar demasiado el desarrollo del encuentro.

La tercera opción es la aparición de Darío Sarmiento, quien no estuvo disponible en la última fecha por una cuestión familiar. En caso de que el entrenador se incline por cualquiera de estas dos variantes, Lago continuaría desempeñándose por el sector izquierdo.

El equipo que empieza a perfilarse

El plantel sabalero retomará este lunes los entrenamientos en el Predio 4 de Junio, donde Medrán comenzará a delinear el once titular.

Por lo pronto, una probable formación tendría a Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ibarra, Beltrán o Sarmiento, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Otra baja confirmada

Además de Marcioni, el entrenador tampoco podrá contar con Matías Godoy, quien continúa afectado por una lesión muscular.

Así, Colón comienza a ajustar detalles para recibir al puntero del campeonato en un partido que aparece como una buena medida para evaluar el momento del equipo de Medrán en el inicio de la temporada.