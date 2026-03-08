Uno Santa Fe | Colón | Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Colón compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para reconocer el rol de las mujeres dentro del club y en la sociedad.

8 de marzo 2026 · 11:28hs
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Colón publicó un mensaje especial en sus redes sociales para destacar el protagonismo de las mujeres dentro de la institución y su aporte cotidiano a la vida del club.

A través de un video acompañado por un texto reflexivo, la entidad rojinegra puso el foco en las historias que se construyen día a día en el club, resaltando la presencia femenina en distintos ámbitos, desde las tribunas hasta los espacios de trabajo y participación.

“Hay historias que representan a muchas. Voces que, aunque parezcan individuales, hablan por miles”, comienza el mensaje difundido por el Sabalero, en una pieza audiovisual producida por Tres Coma Catorce.

El comunicado también resalta el papel fundamental que cumplen las mujeres en la construcción de la comunidad colonista: “En cada cancha, en cada tribuna, en cada rincón del club, hay mujeres que sostienen, que empujan y que construyen comunidad todos los días”.

Un reconocimiento y una reflexión en Colón

Desde el club remarcaron que el 8 de marzo no es solamente una fecha conmemorativa, sino también un momento para reconocer el camino recorrido y el que aún queda por delante.

“El 8 de marzo no es solo una fecha para recordar. Es una oportunidad para reconocer a quienes abrieron caminos, a quienes siguen luchando y a quienes vendrán después”, expresa el texto difundido por la institución.

Un mensaje con identidad sabalera

El mensaje concluye con una frase que vincula el sentido colectivo con la identidad del club: “Porque cuando una avanza, avanza un poco todo lo demás. En Colón, ninguna juega sola. Y cada una nos representa a todas”.

La publicación fue acompañada por el tradicional hashtag #ColonDePie y rápidamente generó repercusión entre los hinchas en redes sociales, quienes se sumaron al reconocimiento en una jornada que invita a reflexionar sobre la igualdad, el respeto y la construcción colectiva dentro y fuera del fútbol.

