En la primera rueda cambiaria de 2026, el dólar minorista registró una suba de $15 y volvió a ubicarse cerca de los $1.500. En tanto, el Banco Central no intervino en el mercado pese al inicio formal del programa de acumulación de reservas.

Comenzó a regir el nuevo esquema de bandas y el dólar se acercó a los $1.500.

Con el debut del nuevo régimen de bandas cambiarias, la cotización del dólar en el Banco Nación cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que representó un incremento respecto del último día hábil de 2025.

Desde este año, el piso y el techo de flotación dejaron de ajustarse a una tasa fija mensual del 1% y pasaron a actualizarse según la inflación informada por el Indec. De este modo, durante enero la banda superior avanzará un 2,5%, en línea con el IPC de noviembre. En febrero, el ajuste se hará con el índice de diciembre y así sucesivamente.

Cómo evolucionó el techo de la banda

En la jornada de ayer, el límite superior pasó de $1.526,1 a $1.529 y, de mantenerse el esquema previsto, alcanzará los $1.564 hacia fines de enero.

En el mercado mayorista —referencia clave para medir la cercanía con el techo— el dólar subió 1,7% y cerró en $1.475. De esta manera, quedó 56 pesos por debajo del tope diario de la banda. Cabe recordar que el segmento mayorista había finalizado 2025 en $1.457.

Para el público minorista, el avance del tipo de cambio en el Banco Nación lo dejó nuevamente cerca de los $1.500, un nivel que no se observaba desde la primera semana de noviembre del año pasado.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista: el MEP se movía en torno a los $1.504, mientras que el contado con liquidación operaba cerca de los $1.539.

Reservas y expectativas del Banco Central

Con el nuevo esquema cambiario, el Banco Central apuesta a reforzar sus reservas internacionales. En ese contexto, el Gobierno deberá afrontar en los próximos días vencimientos de deuda por unos u$s4.200 millones, de los cuales aún resta conseguir aproximadamente la mitad. Una de las alternativas en análisis es la toma de un Repo con entidades financieras del exterior.

Durante la primera rueda del año, las reservas brutas crecieron u$s1.934 millones y alcanzaron los u$s43.099 millones. El incremento respondió a movimientos habituales de comienzo de mes y permitió compensar parcialmente la caída de u$s2.445 millones registrada en las últimas jornadas de diciembre. En términos netos, las reservas se ubican en torno a los u$s1.423 millones.

Si bien este 2 de enero comenzó formalmente el programa de acumulación de divisas, el BCRA no realizó compras en el Mercado Libre de Cambios. La entidad había fijado como meta diaria adquirir el equivalente al 5% del volumen operado, lo que hubiera significado cerca de u$s27,9 millones en esta jornada inicial, algo que finalmente no ocurrió.