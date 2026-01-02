El impuesto País se terminó pero el "dólar tarjeta" no baja y el recargo de 30% sigue firme

Los saldos en dólar que figuren en los resúmenes deberán pagarse con billetes previamente comprados para ahorrar 22% de diferencia si se pesifican

El dólar tarjeta sigue estando gravado, más allá de que desapareció el impuesto País

A partir del 2 de enero de 2026 , Arca dejará de cobrar el recargo de 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales en los consumos con tarjeta realizados en dólares o en el exterior, o sea, se elimina el llamado “dólar tarjeta”.

La última cotización para ese tipo de operaciones había sido de $1.924, pero ya sin los gravámenes suprimidos el cambio queda en $1.516,90.

La percepción de 30% a cuenta de Ganancias / Bienes Personales se dejará de aplicar sobre los pagos con tarjeta en moneda extranjera y a proveedores del exterior.

El valor del dólar tarjeta se venía conformando de la siguiente manera: al dólar oficial se le añadía 30% de impuesto país y 30% de ganancias: una carga impositiva total de 60%, frente a 155% que existía en la gestión anterior.

Sin embargo, seguirá vigente para los servicios turísticos abonados en pesos, como pasajes internacionales, hoteles en el exterior, gastos, y no se habilitarán cuotas sin interés para esas compras.

Aunque el Impuesto País (ese 30% extra) se terminó por ley el 31 de diciembre, el Gobierno decidió mantener un recargo similar para proteger las reservas.

¿Qué cambió?: ya no existe el "impuesto País", pero ahora se aplica una Percepción de Ganancias de 30% sobre los consumos en dólares.

¿Qué pasa con el turismo?: si se paga un paquete al exterior en pesos, se seguirá cobrando ese 30% de recargo.

El precio final que se venía pagando por el dólar tarjeta no baja; simplemente cambió de nombre el impuesto para que el dólar turista siga siendo más caro que el oficial.

Los pagos del último resumen, y consumos, en dólar

Como en estos días las tarjetas de crédito emiten el resumen en moneda extranjera a pagar, surge la duda de cómo conviene hacerlo.

Para evitar ese sobrecosto se pueden comprar aparte los dólares y aplicarlos a la cancelación de la cuenta, no hacerlo en pesos porque sino corre el 30%.

Los consumos hechos en hoteles, restaurantes y supermercados extranjeros al dólar turista, si se los pesifica, cotizarían en cerca de $1.924 porque al cambio oficial de $1.480 se le agrega el recargo de 30%, que es una percepción a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.

Pero si se pagan con los dólares, el ahorro sería de un 23% porque se los compra a $1.480 en el mercado oficial, o sea, en $444 menos.

La cuestión pasa por ver cómo hizo la liquidación cada tarjeta, porque si dio por sentado que la deuda será pesificada ya estará incluido el recargo en el resumen.

•LEER MÁS: El dólar blue superó los $1.500 en Santa Fe en un mercado atento al nuevo esquema cambiario

Débitos automáticos

Otra complicación no menor a este efecto aparece con los débitos automáticos, porque para el día del vencimiento se incluyó el adicional en el tipo de cambio con que se hizo la liquidación.

Los tarjetahabientes deberán apurarse, en consecuencia, a cancelar con los dólares el saldo antes que llegue la fecha del débito, o sea gestionar un stop debit por única vez, sea por transferencia de cuenta en dólares a través del homebanking o yendo al autoservicio de las sucursales.

Otras posibilidades son descontar del total de pesos que figura en el resumen el recargo identificado como percepción, o pagarlo y esperar que sea devuelto.

En el caso que sea débito, habrá que configurarlo previamente a su uso.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) aclaró que desde el viernes seguirán alcanzadas por la percepción las compras con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago equivalentes en el exterior, la adquisición de servicios prestados por no residentes y la contratación de servicios turísticos o de transporte con destino fuera del país.

El antídoto sería comprar primero los dólares que van a usar y luego utilizarlos para las reservas y consumos de su viaje.

De ese modo, el recargo no se aplica ya que la gente ahora puede adquirir moneda extranjera en el banco a la cotización oficial sin límite ni retención alguna.

Impuesto País y cepo

A fin del año pasado, dejó de cobrarse el impuesto país que rigió durante cinco años y ofició de tipo de cambio destinado a los gastos en el exterior.

Si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) informó en ese momento que no se lo reemplazaría con un nuevo tributo, el dólar tarjeta y el dólar solidario siguieron con un recargo de 30% en concepto de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

El dólar tarjeta ha sido el tipo de cambio que rigió para todas las transacciones (compra de bienes o servicios vía tarjeta de crédito o débito) en el exterior, incluidos Netflix o Spotify.

Con esa medida, la percepción aplicada al dólar tarjeta disminuirá de 60% a 30% correspondiente únicamente a la percepción a cuenta de Ganancias, lo cual significó un menor gasto para quienes realizan consumos en moneda extranjera, aunque seguiría siendo el tipo de cambio más caro del mercado.

Qué pasa con Netflix, Spotify, y otros, desde hoy 2 de enero

Para las plataformas, el Impuesto País era de 8% (no de 30% como en los viajes). Al terminarse ese impuesto, técnicamente ese 8% desaparece, pero... la percepción de 30% de Ganancias se mantiene. O sea, antes se pagaba el precio del plan + 21% de IVA + 8% de Impuesto País + 30% de Percepción de Ganancias. (Total de recargos: 59%).

Ahora se paga el precio del plan + 21% de IVA + 30% de Percepción de Ganancias. (Total de recargos: 51%).

¿Baja el precio? Sí, un poquito (ese 8% de diferencia), pero como las empresas suelen meter aumentos de tarifa justo en estas fechas, lo más probable es que en el resumen de la tarjeta ni se note la rebaja o que el aumento de la suscripción se coma ese pequeño alivio.