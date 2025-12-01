Crisis en el sector panadero: cerraron 1.800 locales y se perdieron 15.000 empleos en tan solo dos años

El sector advierte que está "subsistiendo" ante la combinación de la brutal suba de costos operativos (luz) y una caída de la demanda que ya supera el 50% debido a la pérdida de poder adquisitivo.

Crisis en el sector panadero. "La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere", sostienen panaderos.

Un total de 1.800 panaderías cerraron sus puertas en todo el país, lo que provocó la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Dirigentes del sector panadero advierten que el rubro se encuentra en una situación crítica , trabajando "siempre a pérdida" y apenas logrando "subsistir" frente a la suba constante de los costos y la caída en la demanda.

Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo, describió el panorama nacional este lunes, asegurando que la crisis actual es mucho más grave que coyunturas históricas adversas como la pandemia, los años 90 o el 2001.

Caída de ventas y suba de precios

Según Pinto, la combinación de factores hace "imposible sostener" la operación de los negocios. Por un lado, las boletas de luz registraron un aumento de entre un 45% y un 50% en el último mes. Por otro, la venta del sector experimentó una caída del 55%. El dirigente subrayó que el sector no puede seguir perdiendo dinero al absorber estos costos sin trasladarlos al precio final.

La retracción de la demanda se explica por el bajo poder adquisitivo. "La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere porque no tiene recursos en el bolsillo", afirmó el panadero.

Finalmente, Pinto analizó que el problema de fondo radica en la falta de actualización salarial. Si bien todos los costos productivos siguen aumentando, los ciudadanos tienen los "sueldos pisados a un año atrás". Esto implica que cualquier incremento en el precio del pan y los productos de panadería no logra revertir la dramática caída en las ventas.