Uno Santa Fe | El País | crisis

Crisis del sector panadero: en 18 meses cerraron 14.000 panaderías y la venta de facturas cayó 85%

El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, trazó un panorama alarmante. "Trabajamos con lo justo", expresó.

31 de agosto 2025 · 16:19hs
Crisis del sector panadero: en 18 meses cerraron 14.000 panaderías y la venta de facturas cayó 85%

El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, trazó un panorama alarmante sobre la crisis del sector panadero y el impacto de la recesión en el consumo popular. Según detalló, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías en todo el país, reflejo de un escenario en el que “solo seis de cada diez máquinas están encendidas” y la producción se redujo a la mitad.

Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. Pinto subrayó que el consumo de pan, un alimento clave que en muchos países sirve para medir la pobreza, cayó un 50% en el último año y medio.

Derrumbe

El derrumbe es todavía más pronunciado en productos tradicionales de la mesa argentina como las facturas: “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, describió.

Con más de 30 años en el oficio, Pinto asegura que las panaderías hoy solo producen un 50% de lo que podrían. “Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches. Hoy la realidad es muy distinta. Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcó.

La crisis del sector panadero se enmarca en un contexto de fuerte caída del consumo, inflación persistente y recesión, que impacta de lleno en las pymes, responsables de gran parte del empleo en Argentina.

crisis panadero panaderías
Noticias relacionadas
carlo acutis sera canonizado en el vaticano y mendoza tendra la primera capilla del mundo con su nombre

Carlo Acutis será canonizado en el Vaticano y Mendoza tendrá la primera capilla del mundo con su nombre

Que el límite sea la sangre que llevamos en este poncho: Sáenz llamó a defender los intereses de Salta.

"Que el límite sea la sangre que llevamos en este poncho": Sáenz llamó a defender los intereses de Salta

boletin oficial: se formalizo el rechazo del congreso a un dnu y los decretos delegados de javier milei

Boletín Oficial: se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

martin menem: pongo las manos en el fuego por karina y lule

Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule"

Lo último

Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Último Momento
Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Liverpool triunfó ante el Arsenal por Premier League con un golazo de Szoboszlai

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Fuertes lluvias provocan cortes de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial

Fuertes lluvias provocan cortes de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial

Santa Fe hizo historia: por primera vez, el rugby traspasó los muros de la cárcel

Santa Fe hizo historia: por primera vez, el rugby traspasó los muros de la cárcel

Ovación
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná