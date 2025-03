El BCRA perdió reservas por casi u$s 1.500 millones en la última semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s 196 millones en el mercado y anotó un saldo negativo de u$s 1.204 millones en las últimas seis ruedas. En medio de una fuerte corrida en el mercado de cambios, las reservas se huncieron u$s 1.462 millones, a u$s 26.626 millones en la última semana.