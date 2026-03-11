Obras en el Puente Carretero: desvíos y cambios de tránsito en el rulo de Cilsa durante tres meses

El Gobierno provincial inició trabajos de repavimentación en la cabecera Santa Fe del Puente Carretero. Desde este miércoles hay desvíos y restricciones en el rulo de Cilsa y piden circular con precaución

El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que, en el marco de las obras complementarias por la construcción del Nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé , se implementarán desvíos de tránsito en la zona del rulo de Cilsa a partir de este miércoles.

Las modificaciones se deben a trabajos de repavimentación y renovación de la calzada en la cabecera Santa Fe del Puente Carretero , en el tramo que va desde el puente de Circunvalación hasta el acceso al viaducto . Las tareas se extenderán por un plazo estimado de tres meses , por lo que habrá restricciones y cambios en la circulación vehicular .

Desde la Provincia solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en el lugar para ordenar el flujo vehicular.

Cómo serán los desvíos en el rulo de Cilsa

Según se detalló oficialmente, quienes circulen por Intendente Irigoyen deberán ingresar al rulo de Cilsa y, al momento en que se produce la división de carriles, tomar el carril que proviene desde Santo Tomé, el cual funcionará de manera provisoria para ambas manos de circulación.

Debido a esta configuración temporal, se solicita a los automovilistas reducir la velocidad y conducir con especial precaución en la zona del acceso al Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé.

Cambios para acceder a Circunvalación sur

Además, las autoridades informaron que quedará bloqueado el acceso al sur de la Circunvalación desde el rulo de Cilsa, ya que en ese sector se realizarán trabajos sobre la calzada del acceso al puente en sentido Santa Fe hacia Santo Tomé.

Por este motivo, se recomendó a quienes necesiten dirigirse hacia Avenida Circunvalación sur o la zona del Centenario que no ingresen al rulo de Cilsa.

El recorrido alternativo sugerido es el siguiente:

Circular por J. J. Paso

Doblar a la izquierda en Avenida Freyre

Continuar por Rodríguez Peña

Desde allí retomar la Circunvalación hacia el sur

Las autoridades recordaron que estas modificaciones forman parte de las obras vinculadas al Nuevo Puente Carretero, una infraestructura clave para mejorar la conectividad entre Santa Fe y Santo Tomé.