El dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue volvió a dispararse en Santa Fe

Crece la tensión cambiaria en la previa de las elecciones, mientras el Gobierno refuerza la intervención oficial y busca dar señales de estabilidad.

La presión sobre el mercado cambiario volvió a sentirse este martes. En la antesala de las elecciones legislativas, el dólar oficial cerró cerca del límite superior de la banda establecida por el Banco Central, y en el sector financiero no descartan una nueva intervención oficial para contener la demanda.

El dólar mayorista subió $15,50 (+1,1%) y terminó la jornada en $1.490,50 , apenas 60 centavos por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.491,10 . Durante una entrevista, el presidente Javier Milei insistió en que las reservas del BCRA se utilizarán “para defender la banda cambiaria”.

En el mercado se observó una fuerte presencia vendedora por cerca de u$s 100 millones, presumiblemente del Central, mientras que el volumen total operado superó los u$s 700 millones, casi el doble del día anterior.

El Banco Central argentino formalizó el swap de USD 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos

En el Banco Nación, el dólar minorista se ofreció a $1.515, veinte pesos más que en la rueda previa, y el promedio entre entidades se ubicó en $1.513,04, según datos del Banco Central.

Los tipos de cambio financieros también acompañaron la tendencia alcista: el MEP subió 1,5% hasta $1.576,24, y el contado con liquidación (CCL) avanzó 1,9% hasta $1.600,37.

En Santa Fe, el blue se disparó $40

En la capital provincial, el dólar blue volvió a moverse con fuerza y cerró a $1.529 para la compra y $1.561 para la venta, con un salto de $40 en una sola jornada.

El dólar cripto, que cotiza las 24 horas, se ubicó en torno a $1.566,57.

En el mercado de futuros también se reflejó la tensión: el contrato para junio de 2026 subió 0,83% y alcanzó los $1.830, mientras que los operadores proyectan que hacia fin de año el tipo de cambio podría ubicarse en $1.605, lo que implicaría una suba superior al 8% respecto del valor actual.