Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

El defensor uruguayo Maizon Rodríguez se refirió al gran momento de Unión y al suyo en particular. Habló de sus inicios, su llegada y sus deseos en el fútbol.

El defensor uruguayo Maizon Rodríguez, llegado en el último mercado de pases a Unión , se asentó rápidamente en la zaga central del Tate, reemplazando a Franco Pardo, quien se marchó a Racing. Con apenas 22 años, el exjugador de Juventud de Las Piedras se ganó la titularidad y se prepara para afrontar la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con su equipo como líder de la Zona A.

“Estoy muy contento de estar teniendo minutos, pero todo fue gracias al grupo, al equipo que es muy unido”, aseguró Rodríguez en diálogo con Unión Play, el programa oficial del club, que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1). Según el defensor, la adaptación al fútbol argentino fue más sencilla de lo esperado: “El período de adaptación ha sido rápido; es un fútbol más dinámico y con jugadores de gran jerarquía, pero me sentí acompañado desde el primer día”.

Potencia y roce

Rodríguez se definió como un jugador aguerrido, fuerte en el mano a mano y en los duelos aéreos. “Siempre trato de poner hincapié en la potencia física, creo que puedo mejorar aún más, pero me gusta el roce y los duelos directos”, confesó.

La velocidad y la dinámica del fútbol argentino fueron aspectos que le llamaron la atención al llegar, aunque asegura que el estilo agresivo y de contacto fuerte siempre fue parte de su juego.

Consultado sobre por qué eligió Unión por sobre otras ofertas de clubes argentinos, Rodríguez explicó: “Era una propuesta concreta, con buenas referencias y confianza desde el vínculo entre mi representante y el club. Además, conocer a Emiliano Álvarez, otro uruguayo, ayudó a integrarme más rápido”.

El joven defensor recordó sus inicios en Montevideo: comenzó en clubes barriales, pasó por Liverpool y luego se asentó en Juventud de Las Piedras, donde debutó como central a los 19 años. Además, tuvo una breve experiencia en España que no prosperó por temas de papeles, pero que calificó como aprendizaje.

La vida de Maizon Rodríguez en Santa Fe

Rodríguez destacó la hospitalidad de la ciudad y la cercanía con su familia: “Santa Fe es chica, todo está cerca. Mis padres vienen seguido, me ayudan a conocer la ciudad y a sentirme como en casa”. También se refirió al vínculo con sus compañeros uruguayos en el plantel y la importancia de apoyarse mutuamente fuera del campo.

A pesar de su juventud, el defensor ya piensa en dar pasos mayores: “Uno siempre sueña con la selección, pero primero hay que rendir bien acá, partido a partido. Unión es un trampolín, y la Liga Profesional es una vidriera importante”.

Con sus actuaciones sólidas, su adaptación veloz y su personalidad aguerrida, Maizon Rodríguez se posiciona como una pieza clave en la defensa de Unión y un referente joven para el equipo que encabeza la Zona A del Clausura.