Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Con la confirmación de que Lautaro Vargas no viaja al Mundial Sub 20, la formación de Unión será la misma que viene de ganarle a Independiente Rivadavia

19 de septiembre 2025 · 09:23hs
Con la confirmación de la presencia de Lautaro Vargas

Con la confirmación de la presencia de Lautaro Vargas, Unión repetirá la formación titular.

Este sábado a las 16.45 Unión recibirá a Independiente Rivadavia, en un partido que despierta una notable expectativa en los hinchas y no es para menos.

Unión repite formación

El Tate viene de sumar dos triunfos al hilo como visitante y además es líder en la Zona A con 15 puntos. De allí la importancia del cotejo ante el elenco mendocino.

Con la confirmación de que finalmente Lautaro Vargas no formará parte del seleccionado Sub 20 que jugará el Mundial, el DT rojiblanco Leonardo Madelón tiene el panorama totalmente claro.

LEER MÁS: Unión, el que más jugadores Sub 21 utiliza en la Liga Profesional

Y es que el entrenador esperaba esa información para terminar de definir el equipo. En consecuencia, el Tate repetirá al equipo que viene de ganarle como visitante a Gimnasia 3-1.

La formación del Tate será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Christian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

