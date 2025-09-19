Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

El plantel de Unión aguarda concentrado el partido que este sábado jugará ante Independiente Rivadavia. Leonardo Madelón tiene todo el plantel a disposición

La semana de trabajo de Unión fue por demás de tranquila. Y es que el plantel rojiblanco no tuvo bajas ni por lesión ni tampoco por suspensión. Así las cosas, el DT Leonardo Madelón tiene a disposición a todos los futbolistas.

Este viernes se dio a conocer la lista de los 23 jugadores que esperan concentrados el choque ante el elenco mendocino y en la misma no hay lugar para las sorpresas.

De esta manera, el entrenador repetirá la formación que viene de ganarle como visitante a Gimnasia de La Plata por 3-1. Y es que finalmente Lautaro Vargas no fue convocado a la Selección Sub 20.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.