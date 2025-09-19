Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

El plantel de Unión aguarda concentrado el partido que este sábado jugará ante Independiente Rivadavia. Leonardo Madelón tiene todo el plantel a disposición

19 de septiembre 2025 · 21:38hs
La lista de convocados en Unión.

La semana de trabajo de Unión fue por demás de tranquila. Y es que el plantel rojiblanco no tuvo bajas ni por lesión ni tampoco por suspensión. Así las cosas, el DT Leonardo Madelón tiene a disposición a todos los futbolistas.

La lista de convocados sin sorpresas

Este viernes se dio a conocer la lista de los 23 jugadores que esperan concentrados el choque ante el elenco mendocino y en la misma no hay lugar para las sorpresas.

De esta manera, el entrenador repetirá la formación que viene de ganarle como visitante a Gimnasia de La Plata por 3-1. Y es que finalmente Lautaro Vargas no fue convocado a la Selección Sub 20.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

