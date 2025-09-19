Uno Santa Fe | Economía | BCRA

El BCRA se desprendió de u$s 1.100 millones en tres días para frenar al dólar

El Banco Central volvió a vender reservas para defender el techo de la banda. Los bonos y la Bolsa siguen en baja

19 de septiembre 2025 · 20:17hs
El presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los mercados financiero y cambiario están que arden. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender parte de sus reservas para intentar que el valor del dólar no pase el techo de la banda cambiaria. Durante la rueda del viernes se desprendió de u$s 678 millones y, de esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili vendió un total de u$s 1.100 millones en los últimos tres días. Mientras, los ADRs y bonos se hundieron hasta 15% en la semana y el riesgo país rozó los 1.450 puntos.

La nueva intervención del Banco Central puso en alerta a los inversores ante el temor de un impago en los vencimientos de deuda. Los títulos soberanos cerraron con mayoría de caídas, con el Global 2030 liderando las pérdidas (-3,2%), seguido por el Global 2029 (-2,3%), y el Bonar 2030 (-1,8%). En contraste, el Global 2046 trepó 2,2% y el Global 2041 lo hizo 1,3%, en una rueda marcada por la volatilidad.

En la semana, los bonos se derrumbaron hasta 14,6% de la mano del Bonar 2030. A este lo siguieron el Global 2035 con un desplome del 12,9% y el Global 2038 con uno del 11,8%. El Bonar 2035 fue el único que registró ganancia, con 0,2%.

LEER MÁS: El dólar oficial saltó a 1.515 pesos y el riesgo país se acercó a los 1.500 puntos

La primera intervención en el mercado de cambios, en más de cinco meses, ocurrió el miércoles pasado cuando el BCRA se desprendió de u$s 53 millones para defender el techo de una banda cambiaria que continúa sumando cuestionamientos de parte de analistas económicos y financieros, y sembrando dudas entre los inversores. Durante la rueda del jueves, la cotización del dólar también superó el techo de la brecha cambiaria y el Banco Central vendió casi u$s 379 millones de sus reservas para sostener al peso en medio de la turbulencia política y financiera que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

Banco Central 04.jpg
El BCRA sufrió una fuerte pérdida de reservas en la semana.

El BCRA sufrió una fuerte pérdida de reservas en la semana.

Durante la rueda del viernes, el S&P Merval cayó 0,45% hasta los 1.687.959,60 puntos. El Merval en dólares se encuentra en una tendencia bajista, aproximándose a la zona de los 1.000 puntos.

En un panel líder mixto, destacaron las bajas de Transener (-5,20%), BBVA (-4,96%) y Transportadora Gas del Norte (-4,87%). En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron altibajos. La mayor suba fue de Irsa (4,69%) y la mayor baja de Grupo Financiero Galicia (-2,53%). En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,79% y el AL35 perdió 3,78%.

Con este escenario, el riesgo país llegó 1.456 puntos y se convirtió así en el segundo valor más alto de América Latina, sólo por debajo de Venezuela (16.354). El castigo a los bonos argentinos llevó a que el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) del país esté por encima del de Ecuador (761) y el de Bolivia (1.336), que durante todo este año habían estado peor ubicados.

El riesgo país argentino había tocado un mínimo para este año el día 7 de enero de 2025, cuando cayó hasta las 561 unidades.

La cotización del dólar

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475, por eso el BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda. En lo que va del mes el dólar mayorista subió 9,8%.

El dólar oficial cerró este viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre anterior. En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó en $1.523,679 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.525. El dólar blue se cotizaba en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.537,93, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una baja de 0,5% hasta los $1.556,91.

Broker en crisis

Por otra parte, las turbulencias económicas y financieras están afectando a las pequeñas sociedades de inversión que apostaron por una reactivación tras la llegada de Milei a la presidencia hace dos años. El 11 de septiembre, la Comisión Nacional de Valores (CNV) recordó a las empresas que deben informar las pérdidas que superen el 15% del patrimonio, una norma destinada a activar una recapitalización si fuera necesario.

Más de diez brokers, entre ellos Aurum Valores, RIG Valores, Transacciones Agente de Valores, Quant Capital y Elyca, informaron pérdidas superiores al 15% del patrimonio, según informó la agencia Bloomberg.

En su presentación ante el regulador, Compañía General de Valores Mobiliarios dijo que “el motivo principal de esta disminución se debe a la caída registrada en los mercados de valores durante el primer semestre del año 2025, que impactó directamente en la valuación de las inversiones”.

BCRA dólar Banco Central bonos
Noticias relacionadas
Con los Bopreal el gobierno nacional busca darle salida a una deuda de unos u$s50.000 millones, según estimaciones del Banco Central, que mantiene empresas privadas con sus proveedores del exterior y con casas matrices por utilidades.

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

El Banco Central comenzó a vender dólares, luego de que la cotización perforara el techo de la banda cambiaria.

El BCRA comenzó a "quemar dólares" y los bonos se derrumbaron

Precio del dólar hoy

Luego del lunes negro, el dólar bajó y el blue se consigue más barato en Rosario

El dólar oficial saltó a 1.515 pesos y el riesgo país se acercó a los 1.500 puntos

El dólar oficial saltó a 1.515 pesos y el riesgo país se acercó a los 1.500 puntos

Lo último

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Último Momento
Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

El BCRA se desprendió de u$s 1.100 millones en tres días para frenar al dólar

El BCRA se desprendió de u$s 1.100 millones en tres días para frenar al dólar

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión

Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná