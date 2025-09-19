Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión hizo una importante aclaración en cuanto a la venta de entradas, de cara al partido ante Independiente Rivadavia, que será el Día del Club.

Unión informó este viernes los detalles sobre la venta de entradas y bonos para el encuentro que se disputará este sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Desde las 10.00, las boleterías de Boulevard Pellegrini estarán abiertas exclusivamente para la venta de bonos para socios , los cuales se acreditarán directamente en el carnet.

El club también recordó que, para mayor comodidad y evitando demoras, los socios pueden realizar la compra de manera online, desde cualquier dispositivo móvil o computadora, sin cargo de servicio, a través de caunion.boleteriavip.com.ar.

Por su parte, la venta de entradas para no socios se realizará únicamente de manera virtual, también mediante la página web oficial.

Con esta aclaración, Unión busca garantizar que todos los hinchas puedan gestionar su acceso al estadio de manera ordenada y segura, evitando aglomeraciones y demoras en las boleterías.