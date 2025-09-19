Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión hizo una importante aclaración en cuanto a la venta de entradas, de cara al partido ante Independiente Rivadavia, que será el Día del Club.

19 de septiembre 2025 · 18:30hs


Unión informó este viernes los detalles sobre la venta de entradas y bonos para el encuentro que se disputará este sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Las aclaraciones que hizo Unión

Desde las 10.00, las boleterías de Boulevard Pellegrini estarán abiertas exclusivamente para la venta de bonos para socios, los cuales se acreditarán directamente en el carnet.

LEER MÁS: Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

El club también recordó que, para mayor comodidad y evitando demoras, los socios pueden realizar la compra de manera online, desde cualquier dispositivo móvil o computadora, sin cargo de servicio, a través de caunion.boleteriavip.com.ar.

Por su parte, la venta de entradas para no socios se realizará únicamente de manera virtual, también mediante la página web oficial.

LEER MÁS: Spahn reveló los motivos del Día del Club en Unión

Con esta aclaración, Unión busca garantizar que todos los hinchas puedan gestionar su acceso al estadio de manera ordenada y segura, evitando aglomeraciones y demoras en las boleterías.

