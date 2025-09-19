El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

La pequeña localidad de María Luisa, en el departamento Las Colonias, vive horas de consternación total tras el brutal asesinato de Damián Strada, un joven de 32 años. Su cuerpo fue encontrado calcinado en una zona rural de Laguna Paiva. Un hombre y una mujer están detenidos.

El dolor de María Luisa, un pueblo que pide justicia por el asesinato de Damián Strada.

María Luisa, un tranquilo y pacífico pueblo de 950 habitantes, ubicado a 92 kilómetros de Santa Fe, en el departamento Las Colonias, está de luto. La noticia del brutal y despiadado crimen de Damián Strada sumió a la comunidad en un profundo dolor.

El cadáver del joven de 32 años, encontrado con signos de calcinación en un descampado de Laguna Paiva, desató una ola de impotencia y consternación entre los habitantes, que piden respuestas y justicia por el brutal homicidio.

LEER MÁS: Hallaron muerto a Damián Strada, el joven de María Luisa que era intensamente buscado: detuvieron a su expareja y a un hombre

UNO Santa Fe viajó hasta María Luisa para recolectar testimonios de lo ocurrido y para conocer como era en vida Strada. Andrés Calvo, presidente comunal, empleador y amigo cercano de Damián, fue una de las últimas personas en tener contacto con la víctima: "Era una persona sin maldad, sencilla, humilde, responsable y trabajadora, alguien que era querido por todos".

El presidente comunal expresó el sentir de toda la comunidad: "Estamos consternados, dolidos y con mucha impotencia por lo que le hicieron a este chico".

Los últimos días de Strada: comportamientos extraños y pedido desesperado de dinero

Andrés Calvo reveló detalles que cobran una relevancia crucial en la investigación. En las semanas previas a su muerte, Damián había mostrado comportamientos extraños y una desesperación inusual por conseguir dinero. "Siempre estaba atormentado por dinero, siempre transfiriendo plata apenas cobraba o si no te pedía un adelanto", relató.

El último contacto entre ambos se produjo el domingo por la madrugada (según la investigación horas antes de su muerte), cuando Damián intentó comunicarse con Calvo para pedirle una transferencia de $30.000. Tras varias llamadas, le envió un audio con su pedido. El presidente comunal no pudo realizar la transferencia en ese momento, lo que, junto a la falta de contacto posterior y el incumplimiento de su rutina laboral, encendió las alarmas en el pueblo.

Ese mismo domingo por la tarde, la madre de Damián se comunicó con Calvo, alarmada porque su hijo no había ido a trabajar. A partir de ese momento, la búsqueda se inició con una denuncia en la Subcomisaría 15, que lamentablemente culminó con el hallazgo del cuerpo el martes en Laguna Paiva.

LEER MÁS: Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Un pueblo que exige justicia

La indignación en María Luisa es palpable. Calvo, quien siente una gran pérdida por la muerte de su amigo, lamentó que Damián, quien "creía que no existían personas malas", haya dado con "esta clase de gente".

El presidente comunal se hizo eco del sentimiento general de su comunidad, pidiendo que la justicia actúe con celeridad. "Son de mucha ayuda los medios para que esto se esclarezca lo antes posible y los culpables paguen por lo que hicieron", sentenció, reflejando el clamor de justicia que hoy une a todo el pueblo.

detenidos crimen damian strada Los dos detenidos por el crimen de Damián Strada gentileza

A partir de testimonios, registros de cámaras y entrevistas, la investigación apuntó a una mujer (con quien Strada tenía una relación sentimental) y un hombre, ambos con contacto con la víctima en las horas previas al hallazgo de su cadáver. Con orden del fiscal Alejandro Benítez, se realizaron allanamientos y se produjo la detención de la pareja en la localidad de Monte Vera.

La audiencia imputativa a los dos jóvenes sospechosos de haber asesinado a Damián Strada se realizará en los próximos días. El fiscal a cargo de la investigación pretende sumar nuevas pruebas y elementos claves antes de formalizar la acusación.