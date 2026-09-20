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Estabilidad y reformas: qué discutirán los referentes del empresariado argentino en el próximo coloquio de IDEA

El tradicional encuentro empresario se realizará en Mar del Plata del 30 de septiembre al 2 de octubre. La estabilidad, la competitividad, la Justicia, la educación y el futuro del trabajo serán algunos de los ejes de la agenda.

20 de septiembre 2026 · 09:29hs
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Mar del Plata recibirá nuevamente a los empresarios de Idea

Mar del Plata recibirá nuevamente a los empresarios de Idea, para participar del 62º coloquio de la entidad.
Julio Cordero

Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el Coloquio de Idea.

Los principales referentes del empresariado argentino pondrán el foco en la continuidad del rumbo económico durante el próximo coloquio de IDEA. La entidad presentó el programa de la reunión, que se desarrollará en Mar del Plata y tendrá como eje la consolidación de las transformaciones que, según sostienen sus directivos, se vienen implementando en el país.

La preocupación por evitar que los cambios políticos modifiquen las reglas de juego ocupará un lugar central en las exposiciones. En ese sentido, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, planteó la necesidad de que las próximas gestiones construyan sobre las medidas adoptadas y respeten compromisos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la deuda.

“Aspiramos a que los que vengan construyan sobre lo hecho, que los cambios se hagan respetando compromisos asumidos como el RIGI y la deuda, y que no se sigan discutiendo las cosas que nos trajeron hasta acá”, afirmó durante la presentación del encuentro.

Fabián Kon, presidente del coloquio, coincidió con esa mirada y sostuvo que varias de las reformas actuales forman parte de discusiones que el empresariado mantiene desde hace años. “Muchas de las transformaciones que se están haciendo son las que debatimos durante muchos años, ahora queremos ver cómo las consolidamos en el largo plazo”, expresó.

Una agenda que va más allá de la economía

Bajo la consigna “Invirtiendo la historia, de promesa a potencia”, el encuentro buscará debatir las condiciones necesarias para alcanzar dos décadas de crecimiento. La propuesta de IDEA incluye cuestiones vinculadas con la competitividad, la inversión, la inserción internacional, la educación, el mercado laboral y el funcionamiento de las instituciones.

La primera jornada estará dedicada a los cambios en el escenario internacional. Margaret Myers disertará sobre la transformación del orden mundial, mientras que Nicolás Aguzín abordará la situación del mercado de capitales global.

También habrá exposiciones sobre los cambios demográficos, los desafíos que plantea la inteligencia artificial, los recursos estratégicos y la disputa por los capitales. Guillermo Olivetto, Mark Esposito, Julen Baztarrica y Hernán Kazah serán algunos de los especialistas convocados.

El cierre de la primera jornada estará a cargo del expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Entre los panelistas también figuran funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes políticos, entre ellos Patricia Bullrich. La agenda contempla, además, un espacio dedicado al análisis de los modelos de Israel, Australia y Uruguay.

Estabilidad, Justicia y educación

La segunda jornada tendrá como eje la estabilidad, con exposiciones sobre la situación económica y el escenario institucional. Matías Surt y Andrea Castagnola estarán a cargo de esos análisis.

La Justicia también tendrá un espacio específico dentro del programa. La consejera de la Magistratura de la Nación Jimena de la Torre y el fiscal Diego Luciani participarán del panel titulado “La justicia desde adentro”.

La educación será otro de los temas centrales del coloquio. En ese segmento participará el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, junto con otros expositores.

El último día del encuentro estará dedicado al futuro del trabajo y a las experiencias internacionales que IDEA considera relevantes para discutir la competitividad. Entre los participantes estará Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT.

La programación se completará con paneles sobre Israel y Australia, además de presentaciones de empresarios que compartirán sus experiencias y casos vinculados con la competitividad.

Aunque el coloquio coincidirá con la semana Argentina en París, desde IDEA expresaron su expectativa de contar con una importante participación de referentes del Gobierno nacional.

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