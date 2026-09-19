Uno Santa Fe | Ovación | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Brasil domina la tabla de medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, mientras Argentina se mantiene en el segundo lugar y Colombia completa el podio.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 21:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen a Brasil como principal protagonista del medallero general. La delegación brasileña suma 155 medallas, producto de 61 de oro, 53 de plata y 41 de bronce, y se mantiene al frente de la clasificación entre los 15 países participantes.

Argentina se mantiene en el segundo lugar

Argentina aparece en la segunda posición con 127 medallas, de las cuales 35 son doradas, 36 plateadas y 56 de bronce. La delegación albiceleste continúa así como escolta de Brasil y por encima de Colombia, que acumula 91 preseas.

El conjunto colombiano reúne 33 medallas de oro, 32 de plata y 26 de bronce, mientras que Venezuela y Chile completan los primeros puestos con 73 y 71 medallas, respectivamente.

Cómo sigue el medallero

Más atrás aparecen Perú con 44 medallas, Ecuador con 34 y Uruguay con 26. Paraguay suma 22, mientras que Panamá acumula siete preseas.

La clasificación se completa con Aruba y Bolivia, con dos medallas cada uno, y Guyana y Curazao, que tienen una presea cada uno.

Así está el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026:

La competencia continúa con Brasil, Argentina y Colombia como los tres países que encabezan el medallero, mientras las distintas disciplinas siguen aportando preseas en el tramo final de los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos Santa Fe medallas
Noticias relacionadas
Así funciona la trastienda de la Villa Suramericana en la ciudad: de la dieta de los atletas al servicio de transporte exclusivo

Así funciona la trastienda de la Villa Suramericana en la ciudad: de la dieta de los atletas al servicio de transporte exclusivo

Los Leones vencieron a Chile y van por el oro en Santa Fe.

Los Leones vencieron con autoridad a Chile en los Juegos Suramericanos

santiago celes gano la medalla de plata en los juegos suramericanos

Santiago Celes ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos

el boxeo argentino sigue sumando medallas: lorena balbuena gano la plata en los 75 kilos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

Lo último

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

No podemos pagar: empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

"No podemos pagar": empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

Último Momento
Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

No podemos pagar: empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

"No podemos pagar": empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Colón, casi fuera de carrera por el primer lugar: Ferro ganó y se escapó en la punta de la Zona A

Colón, casi fuera de carrera por el primer lugar: Ferro ganó y se escapó en la punta de la Zona A

Ovación
¿Unión fue perjudicado ante Independiente? Las dos jugadas polémicas en el 15 de Abril

¿Unión fue perjudicado ante Independiente? Las dos jugadas polémicas en el 15 de Abril

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Destribats arrasó en la final y se consagró bicampeón Suramericano en Santa Fe

Destribats arrasó en la final y se consagró bicampeón Suramericano en Santa Fe

Alexis Plakoudakis le dio otro oro a Argentina en los Juegos Suramericanos

Alexis Plakoudakis le dio otro oro a Argentina en los Juegos Suramericanos

Policiales
San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social