Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Brasil domina la tabla de medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , mientras Argentina se mantiene en el segundo lugar y Colombia completa el podio.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen a Brasil como principal protagonista del medallero general. La delegación brasileña suma 155 medallas , producto de 61 de oro, 53 de plata y 41 de bronce, y se mantiene al frente de la clasificación entre los 15 países participantes.

Argentina aparece en la segunda posición con 127 medallas , de las cuales 35 son doradas, 36 plateadas y 56 de bronce. La delegación albiceleste continúa así como escolta de Brasil y por encima de Colombia, que acumula 91 preseas.

El conjunto colombiano reúne 33 medallas de oro, 32 de plata y 26 de bronce, mientras que Venezuela y Chile completan los primeros puestos con 73 y 71 medallas, respectivamente.

Cómo sigue el medallero

Más atrás aparecen Perú con 44 medallas, Ecuador con 34 y Uruguay con 26. Paraguay suma 22, mientras que Panamá acumula siete preseas.

La clasificación se completa con Aruba y Bolivia, con dos medallas cada uno, y Guyana y Curazao, que tienen una presea cada uno.

Así está el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026:

La competencia continúa con Brasil, Argentina y Colombia como los tres países que encabezan el medallero, mientras las distintas disciplinas siguen aportando preseas en el tramo final de los Juegos Suramericanos.