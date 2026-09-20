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Más obligado que nunca, Colón recibe a Los Andes buscando volver al triunfo

Luego de tres derrotas consecutivas, Colón tiene la obligación de ganar este domingo ante Los Andes, para no seguir perdiendo posiciones en la tabla

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 10:08hs
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Colón recibe a Los Andes obligado a cortar la racha negativa.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón recibe a Los Andes obligado a cortar la racha negativa.

Este domingo desde las 16.30 Colón recibirá a Los Andes por la fecha 30 del Torneo de la Primera Nacional. Y para el Sabalero se trata de un partido clave.

Colón y la obligación de cortar la racha negativa

Luego de encadenar tres derrotas consecutivas, no hay margen de error y por ello es tan necesario un triunfo para no seguir perdiendo posiciones como sucedió en las últimas fechas.

Pero además, porque enfrente tendrá a un equipo que suma nueve partidos sin ganar y que de los últimos siete que disputó como visitante, perdió cinco y empató dos.

En relación al equipo, Iván Delfino aguarda por Ignacio Lago, quien en la semana entrenó e hizo fútbol para el equipo suplente y es por ello que el DT definirá a último momento si juega de titular o va al banco.

LEER MÁS: Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

En el bloque defensivo, Emanuel Beltrán reemplazará a Mauro Peinipil, quien debe cumplir una fecha de suspensión y Facundo Castet ingresará en lugar de Nicolás Thaller, expulsado ante Godoy Cruz.

Mientras que en la mitad de la cancha, Matías Muñoz, recuperado de una lesión muscular suplantará a Federico Lértora, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas. Y en ataque, Alan Bonasea jugará en lugar de Leandro Garate.

En tanto que si finalmente Lago está desde el inicio, el que saldría del equipo sería Julián Marcioni. En caso contrario, el exPatronato, seguiría como titular y el goleador sabalero estaría en el banco.

Probables formaciones

Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Franco García, Matías Muñoz, Agustín Toledo, Darío Sarmiento; Ignacio Lago o Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Nazareno Fernández Colombo, Daniel Franco, Peter Grance Martínez; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Facundo Echevarría o Franco Tisera y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 16.30.

TV: LPF Play.

Colón Los Andes triunfo
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