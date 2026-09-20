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Cómo le fue a Colón con Bryan Ferreyra como árbitro

Colón conoce terna arbitral: Bryan Ferreyra será el juez principal, con Damián Espinoza y Matías Bianchi como asistentes y Sebastián Bresba como cuarto árbitro.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 10:09hs
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Cómo le fue a Colón con Bryan Ferreyra como árbitro

Bryan Ferreyra volverá a dirigir a Colón en un compromiso del torneo. El juez principal estará acompañado por Damián Espinoza y Matías Bianchi como asistentes, mientras Sebastián Bresba será el cuarto árbitro. El Sabalero buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos y fortalecerse en un tramo decisivo de la competencia, donde cada resultado adquiere especial relevancia para sus objetivos.

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La terna arbitral

El árbitro principal será Bryan Ferreyra, acompañado por Damián Espinoza y Matías Bianchi como asistentes. Sebastián Bresba estará a cargo del rol de cuarto árbitro.

Historial de Ferreyra dirigiendo al Sabalero

Con este compromiso, Ferreyra alcanzará los 11 partidos dirigiendo de forma oficial a Colón. En los 10 antecedentes previos bajo su arbitraje, el Sabalero registra un saldo equilibrado:

4 victorias.

4 empates.

2 derrotas.

El antecedente más reciente con Ferreyra como juez principal ocurrió el 1° de agosto de 2026. En aquella oportunidad, correspondiente a la fecha 23 de la categoría, Colón igualó 1-1 como visitante frente a Acassuso, en el estadio La Quema.

Además, el encuentro ante Colón marcará la primera vez que Bryan Ferreyra dirigirá oficialmente a Los Andes, por lo que será un antecedente inédito para el conjunto de Lomas de Zamora.

El equipo santafesino buscará hacerse fuerte como local y sumar de a tres en un tramo clave del torneo.

Colón Bryan Ferreyra árbitro
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