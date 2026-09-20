Uno Santa Fe | Santa Fe | Juegos Suramericanos

Casi mil muestras, 26 estaciones y envíos a Brasil y Estados Unidos: cómo funciona el operativo antidopaje de los Juegos Suramericanos

Santa Fe, Rosario y Rafaela concentran un dispositivo que incluye 87 voluntarios, 45 veedores internacionales y tres oficinas para custodiar las muestras de sangre y orina de una competencia con casi 5.000 atletas.

20 de septiembre 2026 · 09:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Casi mil muestras, 26 estaciones y envíos a Brasil y Estados Unidos: cómo funciona el operativo antidopaje de los Juegos Suramericanos

Casi mil muestras, 26 estaciones y envíos a Brasil y Estados Unidos: cómo funciona el operativo antidopaje de los Juegos Suramericanos

Casi mil muestras, 26 estaciones y envíos a Brasil y Estados Unidos: cómo funciona el operativo antidopaje de los Juegos Suramericanos

La realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 implica un despliegue que va mucho más allá de los escenarios donde compiten los atletas. Uno de los operativos que funciona detrás de cada jornada es el sistema de control antidopaje, que contempla la toma de hasta 900 muestras de sangre y orina durante la competencia.

Para llevar adelante el dispositivo fueron habilitadas 26 estaciones de control en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de 87 voluntarios, que cumplen funciones de “chaperones”, y 45 veedores internacionales. Además, se dispusieron tres oficinas destinadas a la custodia de las muestras, equipadas con heladeras para garantizar su conservación.

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

El operativo está a cargo de Odesur, bajo los estándares establecidos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), y cuenta con la participación de la Comisión Nacional Antidopaje y equipos locales.

Estefanía Casadei, coordinadora del Departamento de Gestión Integral de Salud de los Juegos Suramericanos 2026, explicó que se trata de un dispositivo de dimensiones internacionales, acorde a una competencia que reúne a 15 países y casi 5.000 atletas.

De Santa Fe a Río de Janeiro y Utah

Una vez obtenidas, las muestras siguen un recorrido específico fuera de la provincia. Las de orina son enviadas a Río de Janeiro, mientras que las de sangre tienen como destino Utah, Estados Unidos, donde funcionan laboratorios oficiales y autorizados para realizar los análisis.

En el caso de las muestras de sangre, además, existe un requisito logístico particular: deben ser enviadas dentro de las 24 horas, mediante un servicio de correo internacional.

Para garantizar el procedimiento, la organización cuenta con 2.500 kits estériles y anónimos, además de las tres oficinas de custodia donde se almacenan las muestras antes de su traslado.

Una experiencia que queda en Santa Fe

El operativo también supone una instancia de capacitación para los equipos que trabajan en la provincia. Desde Odesur destacaron que parte del personal local ya había participado en competencias anteriores, como los Juegos de Playa y los Juegos Rosario Juveniles.

El presidente de la Comisión Médica de Odesur, José Veloso, señaló que esa experiencia previa fue uno de los elementos valorados al momento de organizar el sistema de control para los Juegos Suramericanos.

La formación de profesionales y la experiencia adquirida durante el operativo forman parte, según los organizadores, del legado que dejará la competencia en Santa Fe, ya que permitirá que equipos locales puedan participar en futuros eventos deportivos internacionales.

La relevancia del sistema de controles también está vinculada con la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos: según explicó Veloso, por primera vez casi todas las medallas de oro de los Juegos Suramericanos otorgarán clasificación directa a los Panamericanos, lo que puede ampliar los controles sobre los atletas.

Juegos Suramericanos muestras antidoping operativo
Noticias relacionadas
juegos suramericanos: asi esta el medallero con argentina como escolta

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

juegos suramericanos: mas de 15 heladerias de santa fe tendran una promocion especial

Juegos Suramericanos: más de 15 heladerías de Santa Fe tendrán una promoción especial

Argentina se ubica segunda en el medallero de Los Juegos Suramericanos.

Así quedó el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Así funciona la trastienda de la Villa Suramericana en la ciudad: de la dieta de los atletas al servicio de transporte exclusivo

Así funciona la trastienda de la Villa Suramericana en la ciudad: de la dieta de los atletas al servicio de transporte exclusivo

Lo último

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

Último Momento
Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

Un historial de ida y vuelta: Colón y Los Andes buscan romper la paridad

Un historial de ida y vuelta: Colón y Los Andes buscan romper la paridad

Santo Tomé: balearon a un menor de 15 años y le robaron bajo amenazas a su amigo de 14

Santo Tomé: balearon a un menor de 15 años y le robaron bajo amenazas a su amigo de 14

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: Toda la agenda deportiva del domingo 20 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: Toda la agenda deportiva del domingo 20 de septiembre

Argentina sigue ganando todos los partidos en caballeros y en damas

Argentina sigue ganando todos los partidos en caballeros y en damas

La Garra derrotó a Perú y ahora van en busca del oro en Santa Fe

La Garra derrotó a Perú y ahora van en busca del oro en Santa Fe

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Se disputó el grueso de la fecha 5 del Clausura Lautaro Fagioli

Se disputó el grueso de la fecha 5 del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social