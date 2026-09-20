Casi mil muestras, 26 estaciones y envíos a Brasil y Estados Unidos: cómo funciona el operativo antidopaje de los Juegos Suramericanos

Santa Fe, Rosario y Rafaela concentran un dispositivo que incluye 87 voluntarios, 45 veedores internacionales y tres oficinas para custodiar las muestras de sangre y orina de una competencia con casi 5.000 atletas.

La realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 implica un despliegue que va mucho más allá de los escenarios donde compiten los atletas. Uno de los operativos que funciona detrás de cada jornada es el sistema de control antidopaje, que contempla la toma de hasta 900 muestras de sangre y orina durante la competencia.

Para llevar adelante el dispositivo fueron habilitadas 26 estaciones de control en Santa Fe, Rosario y Rafaela , con la participación de 87 voluntarios , que cumplen funciones de “chaperones”, y 45 veedores internacionales . Además, se dispusieron tres oficinas destinadas a la custodia de las muestras, equipadas con heladeras para garantizar su conservación.

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El operativo está a cargo de Odesur, bajo los estándares establecidos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), y cuenta con la participación de la Comisión Nacional Antidopaje y equipos locales.

Estefanía Casadei, coordinadora del Departamento de Gestión Integral de Salud de los Juegos Suramericanos 2026, explicó que se trata de un dispositivo de dimensiones internacionales, acorde a una competencia que reúne a 15 países y casi 5.000 atletas.

De Santa Fe a Río de Janeiro y Utah

Una vez obtenidas, las muestras siguen un recorrido específico fuera de la provincia. Las de orina son enviadas a Río de Janeiro, mientras que las de sangre tienen como destino Utah, Estados Unidos, donde funcionan laboratorios oficiales y autorizados para realizar los análisis.

En el caso de las muestras de sangre, además, existe un requisito logístico particular: deben ser enviadas dentro de las 24 horas, mediante un servicio de correo internacional.

Para garantizar el procedimiento, la organización cuenta con 2.500 kits estériles y anónimos, además de las tres oficinas de custodia donde se almacenan las muestras antes de su traslado.

Una experiencia que queda en Santa Fe

El operativo también supone una instancia de capacitación para los equipos que trabajan en la provincia. Desde Odesur destacaron que parte del personal local ya había participado en competencias anteriores, como los Juegos de Playa y los Juegos Rosario Juveniles.

El presidente de la Comisión Médica de Odesur, José Veloso, señaló que esa experiencia previa fue uno de los elementos valorados al momento de organizar el sistema de control para los Juegos Suramericanos.

La formación de profesionales y la experiencia adquirida durante el operativo forman parte, según los organizadores, del legado que dejará la competencia en Santa Fe, ya que permitirá que equipos locales puedan participar en futuros eventos deportivos internacionales.

La relevancia del sistema de controles también está vinculada con la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos: según explicó Veloso, por primera vez casi todas las medallas de oro de los Juegos Suramericanos otorgarán clasificación directa a los Panamericanos, lo que puede ampliar los controles sobre los atletas.