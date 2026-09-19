¿Unión fue perjudicado ante Independiente? Las dos jugadas polémicas en el 15 de Abril

Unión terminó con una sensación de despojo por la intervención del VAR: una roja no sacada a Leonardo Godoy de Independiente y el offside en contra de Joaquín Mosqueira.

Unión se fue al entretiempo ante Independiente con bronca por dos decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido. En una primera mitad donde el equipo de Leonardo Madelón había tenido las situaciones más importantes, dos intervenciones de Luis Lobo Medina y del VAR terminaron dejando al Tatengue sin un posible gol y con el reclamo por una expulsión que finalmente nunca llegó.

La primera polémica se produjo con Leonardo Godoy como protagonista . El defensor de Independiente fue con el brazo elevado sobre Cristian Tarragona y terminó impactando con dureza sobre el delantero de Unión.

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Lobo Medina sancionó la infracción y mostró tarjeta amarilla, pero el VAR no intervino para revisar la acción en busca de una posible expulsión. La decisión generó cuestionamientos porque se trató de un golpe con el brazo en una zona sensible y dejó abierto el debate sobre si la sanción aplicada había sido suficiente.

¡ATENCIÓN A ESTA JUGADA! Godoy fue muy fuerte con el brazo arriba sobre Tarragona y vio la amarilla. ¿Debió llamar el VAR?



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Desde el lado tatengue quedó la sensación de que Godoy pudo haber recibido una pena mayor. El hecho de que la jugada no fuera revisada en el monitor terminó agregando todavía más malestar.

El gol de Mosqueira para Unión y un offside que nadie pudo advertir

La segunda situación llegó en el cierre del primer tiempo y fue todavía más determinante. Joaquín Mosqueira apareció tras un tiro de esquina, definió con categoría y convirtió lo que parecía ser el 1-0 de Unión.

EL GOL ANULADO A UNIÓN POR OFFSIDE MILIMÉTRICO



Mosqueira definía perfecto para el 1-0 ante Independiente pero fue invalidado por offside.



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La alegría, sin embargo, duró poco. El VAR revisó la jugada y Lobo Medina anuló el tanto por posición adelantada. El problema para el espectador fue que el supuesto fuera de juego resultó prácticamente imperceptible en las imágenes de la transmisión, al punto de que no quedó una evidencia visual contundente durante la repetición.

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La jugada dejó otra vez al Tatengue reclamando. Unión había generado las mejores oportunidades y se iba al descanso con la posibilidad concreta de estar arriba en el marcador, pero dos decisiones polémicas terminaron convirtiéndose en el centro de la escena.

Más allá de la interpretación de cada acción, lo concreto es que el conjunto santafesino terminó el primer tiempo con una cuota importante de frustración. El codazo a Tarragona y el gol anulado a Mosqueira fueron las dos jugadas que marcaron una primera mitad en la que Unión había hecho méritos para irse al vestuario con otro resultado.