Barrios Villa Hipódromo y Alfonso: cinco aprehendidos en tres allanamientos por la venta de drogas

Sucedió este fin de semana y fue una investigación de varios meses en dos populosos barrios de la capital santafesina. La irrupción de los oficiales en los inmuebles permitió la aprehensión de los cinco principales investigados en la venta barrial de drogas. Además, fueron incautadas dosis fraccionadas de cocaína y de marihuana, y casi dos millones de pesos en efectivo.

Este fin de semana, pesquisas de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I llevaron adelante tres allanamientos en el marco de una investigación por la venta minorista de estupefacientes tanto en las calles del barrio Villa Hipódromo -norte- como del barrio Alfonso -suroeste-.

Las medidas se concretaron en viviendas de calle Pedro de Vega al 4300 y Lisandro de la Torre al 4300. En los procedimientos colaboraron la División de Canes Detectores, la Policía de Acción Táctica (PAT) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Aprehendieron a cinco personas y secuestraron estupefacientes fraccionados para venta y consumo.

Barrios Villa Hipódromo y Alfonso: cinco aprehendidos en tres allanamientos por la venta barrial de drogas

Aprehendidos

La irrupción realizada por oficiales especialistas dentro de cada uno de los tres inmuebles allanados tuvo como consecuencia la aprehensión de los cinco principales investigados, los que, luego de su neutralización, fueron identificados como: V. V. A., de 42 años; E. J., de 19 años; R. M. R., de 43 años; J. L. M., de 34 años, y R. M. R., de 24 años.

Por otra parte, M. M. G., de 27 años, quedó citada a una audiencia imputativa, aunque en estado de libertad.

Elementos probatorios incriminantes

Los pesquisas secuestraron dosis fraccionadas de cocaína, de marihuana y también semillas de marihuana. También incautaron 19 teléfonos celulares, dos balanzas —una de ellas con vestigios de cocaína—, un elemento utilizado para desmenuzar la marihuana, recortes de papel satinado empleados para el fraccionamiento y 1.987.700 pesos en efectivo.

Microtráfico

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los procedimientos a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y esta hizo lo propio con los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico (Ufemi) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenaron que las cinco personas aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que fueran llevadas y revisadas físicamente en Medicina Legal, y que fueran identificadas y alojadas en dependencias policiales de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.