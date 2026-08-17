Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

El Sabalero derrotó 3-0 a Patronato en el Brigadier López y, pese a que Ferro y Morón también ganaron, amplió la diferencia con Almirante Brown y sus perseguidores.

Colón cerró la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional con una sonrisa. El equipo santafesino goleó 3-0 a Patronato en el Brigadier López por el interzonal y, aunque los dos equipos que lo preceden en la tabla también sumaron de a tres, logró sacar mayor ventaja sobre quienes vienen detrás.

En la parte más alta, Ferro volvió a ganar y sigue como líder , luego de superar 3-1 a Atlanta. El conjunto de Caballito llegó a los 49 puntos y mantiene una diferencia de cinco unidades sobre Deportivo Morón, que tiene un partido menos.

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El Gallito también cumplió con su objetivo: venció 2-0 como local a Almagro y alcanzó los 44 puntos. Colón, con 42 unidades, continúa tercero, a dos de Morón y a siete del líder.

La diferencia importante para el Sabalero apareció con Almirante Brown, que perdió 3-1 en su visita a Tristán Suárez, líder de la Zona B. El equipo de Isidro Casanova quedó con 38 puntos, cuatro por debajo de Colón.

Madryn y Godoy Cruz dejaron puntos en el camino

Deportivo Madryn no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse y rescató un empate 2-2 frente a San Martín de Tucumán en La Ciudadela. El Aurinegro quedó con 37 puntos, al igual que Godoy Cruz.

El Tomba, por su parte, sufrió un duro golpe en el clásico mendocino. Luego de comenzar ganando, cayó 2-1 como local ante Deportivo Maipú y dejó escapar una buena posibilidad de acercarse al lote de arriba.

El que sí ganó fue Estudiantes, que derrotó 2-0 a Chacarita y llegó a los 35 puntos, mientras que Ciudad de Bolívar perdió 1-0 ante Agropecuario en Carlos Casares y quedó con 34.

Los otros resultados de la fecha

Entre los equipos que buscan meterse en la zona de clasificación, Los Andes perdió 3-0 ante Temperley, mientras que Racing de Córdoba empató 0-0 como local frente a San Martín de San Juan.

Mitre igualó 1-1 con Güemes y San Miguel derrotó 2-0 a Colegiales. Además, Defensores de Belgrano empató sin goles en su visita a Atlético de Rafaela y Central Norte igualó 0-0 con Gimnasia y Tiro de Salta.

La fecha todavía tendrá un partido pendiente: All Boys visitará a Nueva Chicago este lunes desde las 15.

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En el resto de los encuentros, San Telmo perdió 3-0 frente a Quilmes, Chaco For Ever cayó 1-0 ante Gimnasia de Jujuy y Acassuso empató 1-1 como local frente a Midland.

Con estos resultados, Colón sigue tercero y consolidado en zona de clasificación, mientras que la goleada ante Patronato le permitió tomar aire respecto de Almirante Brown, Madryn y Godoy Cruz. Ferro y Morón, en tanto, continúan marcando el ritmo en lo más alto.