Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

El Sabalero derrotó 3-0 a Patronato en el Brigadier López y, pese a que Ferro y Morón también ganaron, amplió la diferencia con Almirante Brown y sus perseguidores.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 08:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón cerró la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional con una sonrisa. El equipo santafesino goleó 3-0 a Patronato en el Brigadier López por el interzonal y, aunque los dos equipos que lo preceden en la tabla también sumaron de a tres, logró sacar mayor ventaja sobre quienes vienen detrás.

Ferro y Morón no aflojan y Colón mira desde el tercer lugar

En la parte más alta, Ferro volvió a ganar y sigue como líder, luego de superar 3-1 a Atlanta. El conjunto de Caballito llegó a los 49 puntos y mantiene una diferencia de cinco unidades sobre Deportivo Morón, que tiene un partido menos.

LEER MÁS: La notable y asombrosa efectividad que alcanzó Iván Delfino dirigiendo a Colón como local

El Gallito también cumplió con su objetivo: venció 2-0 como local a Almagro y alcanzó los 44 puntos. Colón, con 42 unidades, continúa tercero, a dos de Morón y a siete del líder.

La diferencia importante para el Sabalero apareció con Almirante Brown, que perdió 3-1 en su visita a Tristán Suárez, líder de la Zona B. El equipo de Isidro Casanova quedó con 38 puntos, cuatro por debajo de Colón.

Madryn y Godoy Cruz dejaron puntos en el camino

Deportivo Madryn no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse y rescató un empate 2-2 frente a San Martín de Tucumán en La Ciudadela. El Aurinegro quedó con 37 puntos, al igual que Godoy Cruz.

El Tomba, por su parte, sufrió un duro golpe en el clásico mendocino. Luego de comenzar ganando, cayó 2-1 como local ante Deportivo Maipú y dejó escapar una buena posibilidad de acercarse al lote de arriba.

El que sí ganó fue Estudiantes, que derrotó 2-0 a Chacarita y llegó a los 35 puntos, mientras que Ciudad de Bolívar perdió 1-0 ante Agropecuario en Carlos Casares y quedó con 34.

Los otros resultados de la fecha

Entre los equipos que buscan meterse en la zona de clasificación, Los Andes perdió 3-0 ante Temperley, mientras que Racing de Córdoba empató 0-0 como local frente a San Martín de San Juan.

Mitre igualó 1-1 con Güemes y San Miguel derrotó 2-0 a Colegiales. Además, Defensores de Belgrano empató sin goles en su visita a Atlético de Rafaela y Central Norte igualó 0-0 con Gimnasia y Tiro de Salta.

La fecha todavía tendrá un partido pendiente: All Boys visitará a Nueva Chicago este lunes desde las 15.

LEER MÁS: Colón pone la mira en San Miguel y Delfino podría recuperar a varios jugadores clave

En el resto de los encuentros, San Telmo perdió 3-0 frente a Quilmes, Chaco For Ever cayó 1-0 ante Gimnasia de Jujuy y Acassuso empató 1-1 como local frente a Midland.

Con estos resultados, Colón sigue tercero y consolidado en zona de clasificación, mientras que la goleada ante Patronato le permitió tomar aire respecto de Almirante Brown, Madryn y Godoy Cruz. Ferro y Morón, en tanto, continúan marcando el ritmo en lo más alto.

Colón Patronato Ferro
Noticias relacionadas
ivan delfino, el verdadero rey del ascenso: los numeros de una efectividad que ilusiona a colon

Iván Delfino, el verdadero rey del Ascenso: los números de una efectividad que ilusiona a Colón

colon estara atento a varios resultados que pueden mover la tabla

Colón estará atento a varios resultados que pueden mover la tabla

colon pone la mira en san miguel y delfino podria recuperar a varios jugadores clave

Colón pone la mira en San Miguel y Delfino podría recuperar a varios jugadores clave

ignacio lago, el as bajo la manga de colon para sonar con el ascenso

Ignacio Lago, el as bajo la manga de Colón para soñar con el ascenso

Lo último

¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

Último Momento
¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

Delfino hizo lo urgente: ahora Colón necesita encontrar su identidad

Delfino hizo lo urgente: ahora Colón necesita encontrar su identidad

Cayó preso por desorden y tenía libertad condicional luego de cumplir una condena por un homicidio

Cayó preso por desorden y tenía libertad condicional luego de cumplir una condena por un homicidio

Ovación
Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

Santa Fe instala el sintético de la mejor pista de atletismo del país a la espera de los Juegos Suramericanos

Santa Fe instala el sintético de la mejor pista de atletismo del país a la espera de los Juegos Suramericanos

Los partidos del lunes: Vélez-Defensa, Lanús-Independiente y toda la agenda

Los partidos del lunes: Vélez-Defensa, Lanús-Independiente y toda la agenda

Regional Federal Amateur: la Liga Santafesina de Fútbol tendrá cuatro representantes

Regional Federal Amateur: la Liga Santafesina de Fútbol tendrá cuatro representantes

Policiales
Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor