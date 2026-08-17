Boca en sus sueños, un Mundial inolvidable y una transferencia que hizo historia

Julio Enciso soñaba jugar en Boca pero fue transferido al Ipswich Town por 30 millones de euros y firmó por cinco años tras su gran temporada en Francia.

Julio Enciso vuelve a la Premier League con una cifra histórica. El delantero paraguayo fue transferido al Ipswich Town por 30 millones de euros desde Racing de Estrasburgo y se convirtió en el futbolista guaraní más caro de todos los tiempos. A sus 22 años, firmó contrato por cinco temporadas y reencontrará a Gary O'Neill, quien pidió especialmente su llegada.

Enciso volverá a jugar en el fútbol inglés después de su experiencia anterior con Ipswich Town, donde estuvo cedido durante los primeros seis meses de 2025 cuando todavía pertenecía al Brighton.

En aquella etapa disputó 13 encuentros, marcó dos goles y entregó tres asistencias. Ahora regresa definitivamente a la institución, que decidió desembolsar 30 millones de euros para quedarse con su pase.

El monto convirtió al atacante surgido de Libertad en el jugador paraguayo más caro de la historia. De esta manera, superó las transferencias de Miguel Almirón, quien pasó del Atlanta United al Newcastle por aproximadamente 24 millones de euros en 2019, y Juan Manuel Iturbe, vendido por Hellas Verona a Roma en 2014 por 22 millones más 2,5 en variables.

Una de las claves del regreso de Enciso a Inglaterra es Gary O'Neill. El entrenador ya había trabajado con el paraguayo durante su etapa en Racing de Estrasburgo y fue uno de los principales impulsores de su contratación al asumir en Ipswich.

De Francia al Mundial con Paraguay

La última temporada de Enciso en Francia fue determinante para elevar su cotización. El delantero terminó con 12 goles y nueve asistencias, mientras Racing de Estrasburgo alcanzó las semifinales de la Conference