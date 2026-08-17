La paradoja de Unión: sus delanteros piden chances y Marabel las convierte en Sarmiento

Junior Marabel atraviesa un gran momento goleador en Junín y vuelve a poner sobre la mesa una situación que genera preocupación en Unión.

Hay una comparación que inevitablemente vuelve a aparecer en Unión . Junior Marabel se fue del club y, desde entonces, construyó una trayectoria con un marcado poder de gol, mientras que el Tatengue atraviesa justamente uno de sus peores momentos ofensivos.

El delantero paraguayo, actualmente en Sarmiento de Junín, volvió a convertir (en la victoria ante Huracán) y atraviesa un muy buen presente en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. Su producción contrasta con la realidad de los atacantes rojiblancos, que tienen enormes dificultades para generar peligro.

Y el dato que potencia todavía más la discusión es que Unión todavía conserva el 60% de los derechos económicos de Marabel. El 40% restante pertenece a Capiatá de Paraguay, mientras que Sarmiento cuenta con una opción de compra para ejecutar a fin de año.

Mientras Marabel convierte, Tarragona espera en Unión

La situación actual de Unión expone una de las grandes carencias del equipo: la falta de generación ofensiva.

Cristian Tarragona, capitán y referente, lo reconoció después de la derrota ante San Lorenzo: “Hace tres partidos que no pateo al arco. No es por culpa mía, es por falta de claridad del equipo”. La frase refleja el problema.

El delantero no recibe pelotas en condiciones favorables, Unión no logra instalarse cerca del área rival y las situaciones de gol aparecen con cuentagotas.

En ese contexto, el presente de Marabel inevitablemente genera una comparación. El paraguayo acumula cuatro goles en cinco partidos del Torneo Clausura 2026 con Sarmiento, además de haber marcado seis durante el Apertura. Su producción en Junín lo transformó nuevamente en una de las principales armas ofensivas del equipo.

Un presente que contrasta con el de Estigarribia

Mientras tanto, Unión todavía no encontró una referencia ofensiva capaz de sostenerse partido tras partido. Marcelo Estigarribia es uno de los casos más evidentes. El delantero no termina de encontrar su lugar, se lo observa a destiempo y sus actuaciones no parecen justificar su continuidad entre los titulares.

Ante San Lorenzo, además, tuvo una participación desafortunada en la jugada que terminó definiendo el partido. El delantero intentó despejar de cabeza, pero su rechazo fue defectuoso y terminó modificando completamente la acción que derivó en el gol de Auzmendi. Después, la pelota terminó ingresando en el primer palo de Matías Mansilla y significó el 1-0 definitivo en Boedo.

Una jugada que resumió, en buena medida, el presente de Unión: errores, poca claridad y prácticamente ninguna respuesta ofensiva.

Ramírez, Aguirre y Luna Diale todavía no aparecen en Unión

El problema no se limita a Tarragona y Estigarribia. Eric Ramírez y Misael Aguirre tampoco consiguieron transformarse en soluciones confiables para el ataque. El equipo necesita alternativas, velocidad, desequilibrio y gol, pero ninguna de esas características aparece con regularidad.

A eso se suma el regreso de Mauro Luna Diale, quien volvió al club después de su experiencia en el exterior y todavía debe recuperar protagonismo y ritmo para convertirse en una pieza importante. Mientras tanto, el equipo sigue sin encontrar respuestas.

Los números de Marabel después de Unión

Marabel dejó Unión en 2023 y, desde entonces, continuó acumulando experiencia y goles.

En ese segundo tramo de su carrera pasó por General Caballero de Paraguay y luego por Palestino de Chile, donde consiguió una importante continuidad.

Sus registros muestran una evolución interesante:

2023 – General Caballero: 5 goles en 9 partidos del Clausura.

2024 – Palestino: 4 goles en 22 partidos de Liga, 2 en Copa Chile, 1 en Sudamericana y 2 en Libertadores.

2025 – Palestino: 8 goles en 29 partidos de Liga, 4 en Sudamericana y 1 en Copa Chile.

2026 – Sarmiento: 6 goles en 16 partidos del Apertura y 4 goles en apenas cinco fechas del Clausura.

A esto se suman sus participaciones en Copa Argentina durante la actual temporada.

El dato más llamativo es su presente: cuatro goles en cinco fechas del Clausura, una cifra que lo coloca entre los delanteros más efectivos de este arranque.

Una decisión que Unión todavía puede capitalizar

La historia tiene un capítulo todavía abierto. Unión mantiene el 60% de la ficha de Marabel, por lo que una eventual ejecución de la opción de compra por parte de Sarmiento podría representar un ingreso para el club.

Pero, en paralelo, aparece una pregunta futbolística inevitable. ¿Podría haber sido una solución para el actual Unión? Es imposible saber qué habría sucedido si Marabel continuaba en Santa Fe. Pero el contraste actual es demasiado evidente como para ignorarlo.

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Mientras el paraguayo convierte, gana confianza y se consolida como referencia ofensiva en Sarmiento, Unión tiene a su principal delantero admitiendo que no consigue situaciones de gol y a un ataque que todavía no encontró funcionamiento.

Y en un equipo que atraviesa una crisis futbolística, el gol es justamente el bien que más escasea. Marabel, paradójicamente, lo tiene. Y Unión, pese a conservar todavía buena parte de su ficha, hoy busca desesperadamente a alguien que pueda hacer lo que el paraguayo está haciendo en Junín: meterla adentro.