Santa Fe instala el sintético de la mejor pista de atletismo del país a la espera de los Juegos Suramericanos

La moderna superficie deportiva es similar a la utilizada en los últimos Juegos Olímpicos de Paris. El CARD de la capital provincial se pone a punto para recibir a los mejores atletas del 22 al 25 de septiembre

Santa Fe tendrá la mejor y más moderna pista de atletismo del país, legado deportivo que quedará para el desarrollo deportivo de generaciones de santafesinos. Como ocurrió en 1982, marcando tendencia en Argentina para recibir a los Juegos Cruz del Sur, la ciudad capital empieza a lucir un nuevo sintético, pero esta vez para albergar a los Juegos Suramericanos 2026.

Las obras que se llevan a cabo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) “Pedro Candioti” (en Bulevar Tacca al 700) incluye el recambio completo de la pista, con una inversión del Gobierno de Santa Fe de 4.000 millones de pesos. La superficie es homologada por World Athletics y cuenta con un solado sintético de clase 1, similar al utilizado en París 2024 para los Juegos Olímpicos.

El subsecretario de Arquitectura de la provincia, Lucas Condal, destacó que “estamos hablando de una obra que es una renovación total para contar con una pista de última generación, la mejor del país, dada la instalación en este momento y con los materiales de última tecnología. Estamos instalando una pista Mondo clase 1, que es la pista que se usa para toda la competencia olímpica, la que se utilizó en París 2024”.

“Es un orgullo tener una pista de este nivel”

Tomás Mondino es un destacado velocista de atletismo argentino, oriundo de Rafaela, es uno de los atletas más rápidos y con mayor proyección del país y dirá presente en la prueba de relevos según confirmó la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). “Es un orgullo tener una pista de este nivel, más estando cerca de casa y aún más tenerlo en la provincia. Creo que desde Buenos Aires 2018 que no se hace una pista tan buena, esto permite que nuevos atletas puedan evolucionar; nosotros estábamos yendo a Rosario porque la pista de Santa Fe estaba bastante deteriorada”, contó el joven de 21 años.

Recientemente campeón argentino U23 de los 100 metros con una marca de 10.70 segundos, Mondino ponderó la importancia de la inversión del Gobierno Provincial: “el deporte es salud y cada persona que está haciendo deporte no está en la calle dando vueltas, cada chico que está dentro del club, que está practicando, tiene menos opciones para desviarse del camino y el mensaje va para todas las edades; si vos tenés instalaciones es más fácil que salgan atletas que si no las tenés”.

Sobre su participación en los Juegos, Mondino expresó que “nosotros conocemos el escenario, conocemos el clima, conocemos a la gente y el apoyo del público y eso hace que puedan salir cosas muy lindas. Que sea en Santa Fe capital es un plus mucho mejor. La última vez yo tuve la experiencia de vivirlo en Rosario 2022 con los Juegos Suramericanos Junior y pude conseguir la medalla de oro en los 100 metros y los 200 metros, y ahora en Santa Fe ya estamos un poquito más cerca de Rafaela, seguramente vendrán a verme mi familia y mis amigos, es una alegría ser local”, completó el rafaelino.

Proceso de armado de la pista en el CARD

Lucas Condal anunció que “comenzamos con la instalación de la pista, en los últimos días llegaron los instaladores que son especialistas del exterior. Empezamos con una primera nivelación y la aplicación de los pegamentos y se están colocando los primeros rollos de los carriles de la recta principal de la competencia”.

Condal brindó información sobre todos los trabajos que se hicieron previamente para la instalación de la carpeta sintética. “Lo que hicimos fue renovar completamente la superficie de competencia que era del año 1982, removimos el solado sintético existente, que era el solado rojo que todos conocíamos y se renovó la sub base completa, es decir, la primera capa de asfalto donde estaba pegada”.

“Luego se recompuso todo el perímetro nuevo, que también se aprovechó para hacer un ajuste dimensional por deformación propia, así que se renovó todo el bordillo perimetral de la pista, que es un borde de hormigón que contiene esta carpeta asfáltica negra”, puntualizó.

Invertir en el deporte como política pública

Lucas Condal, por otra parte, valoró las 11 obras deportivas que lleva adelante su secretaría: “son obras que hemos ido mostrando en este tiempo y celebramos la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro de invertir en el deporte y en el legado que constituye para cada una de las ciudades, en este caso para la ciudad de Santa Fe”.

El secretario de Deportes, Fernando Maletti, también mostró su satisfacción por la concreción de las obras. “Es un legado que nuevamente tendremos por otros 50 años más en un lugar donde han salido muchos deportistas; una infraestructura para que la puedan utilizar todos los atletas y las federaciones, las asociaciones para que puedan entrenar y organizar torneos. Con esta pista podemos realizar un mundial de atletismo tranquilamente”.

Maletti agregó que los Juegos Suramericanos “serán un puntapié inicial para el deporte de nuestra provincia en lo que será infraestructura deportiva, equipamiento deportivo y recurso humano. Habrá un calendario calendario deportivo que tiene la provincia de Santa Fe y que continuará con 1400 clubes, 20 disciplinas en Copa Santa Fe; el Santa Fe en Movimiento con 25.000 chicos; los Juegos Nacionales de personas mayores y los Juegos Urbanos”, enumeró.

Lo último en innovación estará en Santa Fe

La empresa italiana Mondo es la proveedora de la pista de atletismo, diseñada para sobresalir en rendimiento y sostenibilidad. Esta superficie representa la última innovación en términos de investigación y desarrollo en el mercado de producción de pistas de atletismo, teniendo en cuenta el medio ambiente, ya que se utilizan materiales reciclables, y las necesidades de los deportistas. Tendrá 400 metros, con diez carriles en recta y ocho en curva, e incorporará instalaciones para todas las disciplinas atléticas: saltos, lanzamientos y pruebas de obstáculos.

Es importante señalar que junto a la nueva pista de atletismo también se renovaron las zonas de entrada en calor con dos pistinas nuevas al oeste de la pista, la construcción de una nueva tribuna para 900 espectadores sentados, nuevos vestuarios, nueva cabina de control, sanitarios para el público, sala de prensa, depósitos para materiales deportivos, entre otras obras.

Vale recordar que el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Atletismo en la capital provincial

Los XIII Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. La competencia de atletismo, una de las atracciones centrales de los Juegos, llegará en la segunda semana del 22 al 25 de septiembre.

El programa de atletismo incluye una amplia variedad de modalidades tanto masculinas como femeninas. Habrá pruebas de pista: carreras de velocidad pura (100m, 200m, 400m) y las técnicas carreras de vallas (100m/110m vallas y 400m vallas). Competencias de medio fondo y fondo: carreras de resistencia que van desde los 800m y 1.500m hasta pruebas de fondo de 5.000m y 10.000m, incluyendo los 3.000m con obstáculos. Además, pruebas de campo como saltos y lanzamientos: salto en alto, salto en largo, salto con garrocha y triple salto. También lanzamientos: bala, disco, martillo y jabalina. Y finalmente las pruebas múltiples y de relevos: competencias combinadas como decatlón y heptatlón; y de relevos por equipos (4x100m y 4x400m, incluyendo variantes mixtas).

Podrán participar todos los atletas de los países cuyos Comités Olímpicos Nacionales (CON) estén afiliados o sean invitados por ODESUR y que sus Federaciones Nacionales se encuentren afiliadas a World Athletics (WA). Cada país podrá participar con hasta dos competidores varones y dos competidores mujeres en cada prueba individual y un equipo en cada uno de los relevos. Los atletas clasificados en primer, segundo y tercer lugar en cada prueba recibirán como premios medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. Según se detalló, los medallistas de oro de cada prueba individual en los Juegos Suramericanos obtendrán la clasificación directa para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.