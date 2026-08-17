Atlético Tucumán ganó en Córdoba y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes RC

Atlético Tucumán venció 1-0 ante Estudiantes (RC) con un gol de Ferreira, aguantó con diez por la expulsión de Galván y se quedó con un triunfo clave.

Atlético Tucumán derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Decano encontró el gol en el tramo final gracias a Clever Ferreira y resistió los últimos minutos con un jugador menos tras la expulsión de Ignacio Galván. Así, sumó tres puntos valiosos en un partido cerrado, exigente y de mucha tensión.

Ferreira apareció en el momento justo

El encuentro tuvo un desarrollo parejo y con pocas diferencias entre ambos equipos. Atlético Tucumán intentó encontrar espacios para lastimar, mientras que Estudiantes de Río Cuarto también tuvo algunas aproximaciones, aunque sin conseguir transformar sus oportunidades en goles.

En el complemento, el partido ganó intensidad. El Decano comenzó a encontrar más participación en campo rival y tuvo algunas posibilidades, como los remates de Renzo Tesuri y Lautaro Godoy, pero la apertura del marcador se hizo esperar.

La acción decisiva llegó a los 36 minutos. Lautaro Godoy ejecutó un córner y envió un centro preciso que encontró a Clever Ferreira dentro del área. El defensor apareció para conectar el envío y marcar el 1-0 para Atlético Tucumán.

El tanto le permitió al conjunto tucumano tomar ventaja cuando el partido ingresaba en su tramo decisivo. Ferreira, además, volvió a demostrar su importancia en las jugadas de pelota parada y en el área rival.

El Decano resistió con diez y se llevó el triunfo

La victoria estuvo lejos de ser sencilla para Atlético Tucumán. A los 44 minutos, Ignacio Galván recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con un futbolista menos durante los minutos finales.

Con superioridad numérica, Estudiantes de Río Cuarto fue en busca del empate y acumuló aproximaciones sobre el arco defendido por Luis Ingolotti. Mauro Valiente tuvo un remate que fue rechazado por el arquero, mientras que Gonzalo Maffini y Matías Valenti también buscaron desde afuera.

El conjunto tucumano tuvo que replegarse y resistir. Clever Ferreira, autor del único gol, también apareció en defensa para despejar una pelota peligrosa en los instantes finales y ayudar a sostener la ventaja.

Finalmente, Atlético Tucumán consiguió cerrar el encuentro y festejó un triunfo que vale mucho por el contexto. El Decano sumó tres puntos importantes fuera de casa y logró sostener el resultado pese a jugar los últimos minutos en inferioridad numérica.

Con una defensa firme en el cierre y la aparición decisiva de Ferreira, Atlético Tucumán encontró una victoria trabajada que puede servir como impulso para lo que viene en el Torneo Clausura.