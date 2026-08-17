Montiel encendió la preocupación y Coudet debe resolver un puesto clave

El lateral fue reemplazado ante Argentinos por una molestia muscular y será sometido a estudios.

River consiguió una victoria necesaria frente a Argentinos Juniors, pero terminó la noche con una preocupación que puede complicar sus próximos compromisos. Gonzalo Montiel no pudo completar el encuentro por una molestia en el aductor izquierdo y su disponibilidad para el duelo frente a Independiente Santa Fe todavía es una incógnita. El cuerpo médico evaluará su evolución durante las próximas horas.

Montiel, entre la alegría y la preocupación

El lateral había tenido un comienzo inmejorable en el Monumental. Fue quien abrió el marcador para River y puso fin a una extensa sequía goleadora del equipo en el Torneo Clausura, que acumulaba 399 minutos sin convertir.

Sin embargo, la alegría duró poco. En los primeros minutos de la segunda mitad, Montiel sintió una molestia y tuvo que dejar la cancha. El diagnóstico definitivo dependerá de los estudios médicos, aunque el inconveniente encendió las alarmas por la cercanía del compromiso internacional.

River enfrentará a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana y necesita conocer cuanto antes la condición física del campeón del mundo. La posibilidad de que llegue al encuentro dependerá de la gravedad de la lesión y de cómo responda durante los próximos días.

Un problema inesperado para Coudet

La situación de Montiel adquiere todavía más relevancia por las limitaciones que tiene River en ese sector. El conjunto millonario no incluyó a otro marcador de punta derecho natural en la nómina habilitada para disputar esta instancia de la competencia continental.

Giovanni González ocupó el lugar de Montiel durante el partido frente a Argentinos, pero el uruguayo no está autorizado para jugar en la Sudamericana porque no fue anotado en la lista correspondiente.

Ante este escenario, Coudet deberá buscar una solución dentro de su plantel. Una de las posibilidades será adaptar a un futbolista de otra posición o modificar el esquema para cubrir el costado derecho de la defensa.

La evolución de Montiel será, entonces, una de las principales noticias para River durante los próximos días. El equipo logró recuperar la sonrisa en el campeonato, pero ahora deberá encontrar respuestas para no llegar debilitado a una serie internacional que puede marcar su futuro en la temporada.