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Jubilaciones en mayo: de cuánto será el aumento y qué pasará con el bono

El aumento será del 3,38% según el IPC informado por el Indec. La mínima superará los $393 mil y podría trepar a más de $463 mil si se mantiene el refuerzo extraordinario.

18 de abril 2026 · 17:53hs
Jubilaciones en mayo: de cuánto será el aumento y qué pasará con el bono

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses se actualizan en mayo con el dato de inflación de marzo, informado por el Indec en 3,4%. El incremento efectivo sobre los haberes de abril será del 3,38%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente desde 2024, que reemplazó el anterior sistema de ajuste trimestral.

Con ese aumento, la jubilación mínima quedará en $393.174,10. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70 mil que viene pagando en los últimos meses, el ingreso total para quienes cobran el haber más bajo treparía a $463.174,10.

La incógnita del bono

El punto más sensible de la ecuación previsional sigue sin resolverse: el Gobierno aún no confirmó si el refuerzo extraordinario se repetirá en mayo. El bono fue clave para los jubilados de menores ingresos y hasta ahora se sostuvo mes a mes, pero cada renovación depende de una decisión oficial que, por ahora, no llegó.

Cómo quedan el resto de las prestaciones

El ajuste alcanza a todas las prestaciones que administra la Anses:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28 — con bono: $384.539,28
  • Pensiones no contributivas: $275.221,87 — con bono: $345.221,87
  • Pensión por madre de siete hijos: $393.174,10 — con bono: $463.174,10
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.285,31
  • AUH por discapacidad: $460.044,10

Los pagos, como es habitual, se escalonarán según la terminación del DNI, con las jubilaciones mínimas abonándose en la segunda semana del mes y el resto de los haberes después.

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