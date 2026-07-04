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La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

El índice de actividad que elabora la Bolsa de Comercio de la capital provincial mostró una baja interanual y una frágil estabilización en la evolución mensual. Persisten las caídas en el consumo, la construcción y empleo

4 de julio 2026 · 17:02hs
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La agroindustria exportadora es la excepción en un panorama complejo para la economía santafesina.

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El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que el Indice de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe (Icasfe) correspondiente a abril de 2026 mostró una caída interanual de 1,3% y una estabilización mensual del 0,1%, en relación a marzo.

Cinco de los ocho componentes del Icasfe registraron resultados positivos en la comparación mensual: consumo de cemento (2,4%), remuneraciones reales (2%), recursos tributarios (0,5%), ventas en supermercados (0,2%) y producción industrial (0,1%). Los indicadores que registraron resultados negativos fueron demanda laboral (-4,1%); patentamiento de automotores (-3,2%); y puestos de trabajo registrados (-0,1%).

En cambio, en la medición interanual sólo tres indicadores presentaron resultados favorables: producción industrial (2,8%), remuneración al factor trabajo (0,2%) y puestos de trabajo (0,1%).Cayeron recursos tributarios (-0,5%), ventas en supermercados (-3,4%), patentamiento de automotores (-9,4%), consumo de cemento (-11,3%) y demanda laboral (-14,9%).

Por el piso

El informe del CES concluyó que en abril se volvieron a registrar mejoras mensuales en la mayoría de los indicadores, aunque en su mayoría de carácter leve. Estos avances aún no son suficientes para recuperar los niveles previos de las series, lo cual se refleja en el cuadro de variaciones interanuales, donde predominan los valores negativos.

En este plano persisten caídas en el consumo, la construcción y las expectativas de generación de empleo. En cuanto a la industria, el crecimiento observado “no responde a una recuperación homogénea entre los distintos sectores, sino que se explica principalmente por el desempeño positivo de algunas ramas del complejo agroindustrial”.

El índice de difusión de series, que mide el porcentaje de estas que contribuyeron positivamente al Icasfe en los últimos seis meses, se ubicó en 44,1%. Si bien aún se encuentra por debajo del umbral del 50%, cabe destacar que en agosto de 2025 había alcanzado un mínimo de 30,7%.

Indicadores industriales

Los economistas pusieron el foco en distintos rubros industriales. Y relevaron, por ejemplo, que el consumo de gas en el sector muestra cierta recuperación, con incrementos del 0,8% mensual y del 12,2% interanual.

En un contexto de estancamiento, la faena de ganado bovino, porcino y aviar de la provincia marcó tasas

negativas del 0,5% mensual, y del 0,2% interanual, en abril de 2026. La producción láctea provincial (indicativa 11 empresas) registró un incremento mensual de 1,6%.

• LEER MÁS: Invierno crítico y alarma energética en Santa Fe: la industria alerta por cortes de gas y suba de costos

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