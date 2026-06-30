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"Sobrevivimos solo por la ayuda social": la dramática realidad de los pescadores tras el freno de la actividad

El rubro fue el que registró la mayor caída de la actividad económica provincial en abril, según el IPEC. Los pescadores denuncian falta de asistencia del Estado santafesino, desplome de las capturas y alertan por el impacto que podría tener una nueva crecida asociada al fenómeno de El Niño.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de junio 2026 · 20:48hs
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Pesca santafesina: Sufrió una caída interanual del 93

Jose Busiemi

Pesca santafesina: Sufrió una caída interanual del 93,3% en abril, la más alta entre las actividades económicas.

Los pescadores santafesinos y el sector atraviesan una de las peores crisis de las últimas décadas. El último informe del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), reveló que la actividad pesquera sufrió una caída interanual del 93,3% durante abril, el peor desempeño entre las 16 actividades relevadas.

Aunque la pesca representa apenas el 0,01% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia y su incidencia sobre el índice general es reducida, el dato refleja el profundo deterioro que atraviesan cientos de familias que dependen de esta actividad.

El escenario se da en un contexto de desaceleración económica provincial, donde la actividad general retrocedió 3,6% interanual en abril y doce de los dieciséis sectores analizados registraron bajas.

LEER MÁS: La economía santafesina cayó 3,6% en abril: el dato más alarmante, el derrumbe del 93,3% en la pesca

Capturas y consumo en caída

El presidente de la Asociación de Pescadores de Santa Fe, Jesús Pérez, aseguró que la crisis comenzó a profundizarse después de Semana Santa, cuando tradicionalmente aumenta el consumo de pescado. "Desde abril hacia adelante no solo cayó el consumo de pescado en la provincia, sino también la captura. La actividad prácticamente se redujo al ciento por ciento", sostuvo en diálogo con UNO Santa Fe.

Según explicó, el sector ya venía mostrando señales de deterioro, aunque nunca imaginaron una retracción de semejante magnitud.

"La pesca comercial y artesanal viene en caída desde hace tiempo, pero ahora la crisis es enorme. No habíamos vivido una situación de estas características en años anteriores", afirmó.

El gobierno santafesino oficializó nuevas reglas para la pesca comercial y puso fin al conflicto por el acopio para exportación

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Pescadores cada vez más golpeados

La falta de trabajo repercute directamente en la economía de las familias que viven de la pesca.

Pérez describió un panorama crítico: muchos trabajadores sostienen sus hogares gracias a programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar o el Potenciar Trabajo, mientras no logran generar ingresos suficientes con la actividad.

"Hay pescadores con tres o cuatro hijos que hoy sobreviven con ayudas sociales. Muchos están endeudados y ni siquiera pueden reparar sus herramientas de trabajo", lamentó.

Reclaman asistencia del Estado

Desde la Asociación de Pescadores volvieron a reclamar la creación de un Fondo de Recomposición Pesquera, similar al que existe para otros sectores productivos afectados por contingencias climáticas.

"Cuando otros sectores, como el campo, sufren pérdidas, reciben asistencia para volver a producir. El sector pesquero no tiene ese respaldo y debe arreglarse como puede", cuestionó Pérez.

Además, denunció que todavía no fueron convocados al Consejo Provincial Pesquero, ámbito donde esperaban discutir la situación actual y plantear alternativas.

Preocupación por una nueva crecida

A la crisis económica se suma ahora una nueva amenaza: la posibilidad de una importante crecida del río vinculada al regreso del fenómeno climático El Niño.

Pérez recordó que durante la inundación de 2015 numerosos pescadores perdieron embarcaciones, herramientas y viviendas precarias instaladas sobre las islas.

"La preocupación es muy grande porque los informes indican que la próxima crecida podría ser incluso superior a la de 2015", advirtió.

Capturas aéreas de UNO Santa Fe sobre la crecida del Paraná.

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Proyectos frenados y promesas incumplidas

El dirigente también cuestionó que, tras el intento del Gobierno nacional de restringir las exportaciones para fortalecer el mercado interno, nunca llegaron las herramientas prometidas para las cooperativas pesqueras.

"Se habló de fortalecer a las cooperativas en pocos meses, pero ya pasaron ocho meses y no hubo respuestas", señaló.

Como ejemplo mencionó el proyecto presentado por la Cooperativa El Dorado para adquirir un vehículo refrigerado destinado al transporte de pescado desde el norte provincial hasta Alto Verde.

"No pedimos un subsidio; solicitamos un préstamo para poder trabajar mejor y todavía seguimos esperando", explicó.

Asimismo, advirtió sobre la escasa fiscalización de los cupos de exportación establecidos para los frigoríficos.

"Si no existe un control estricto, esas limitaciones no se respetan y termina perjudicándose nuevamente al pescador", concluyó.

pescadores pesca redes Río Santa Fe
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