Invierno crítico y alarma energética en Santa Fe: la industria alerta por cortes de gas y suba de costos

Por la prioridad del consumo residencial, las fábricas sufren severas restricciones en el suministro. Para no parar la producción, deben recurrir a combustibles alternativos con costos por las nubes. El sector denuncia que las altas tarifas actuales no se tradujeron en las obras de infraestructura.

La llegada de las primeras olas de frío polar volvió a encender las alarmas en el motor productivo de la provincia de Santa Fe. Ante el aumento de la demanda hogareña, el sistema energético nacional activó su tradicional esquema de prioridades que privilegia el consumo residencial por sobre el sector de la industria .

Esta decisión forzó una serie de recortes y restricciones en el suministro de gas que obliga a las fábricas de la región a recalibrar a contrarreloj sus esquemas financieros, operativos y logísticos en un contexto económico que ya venía golpeado.

Panorama sumamente complejo

El referente del sector industrial local, Cristian Fiereder, trazó un panorama sumamente complejo, donde advirtió que la capacidad real de distribución de la empresa Litoral Gas experimentó una disminución sensible durante el periodo 2025-2026. “A la baja demanda generalizada que ya arrastrábamos se le suma ahora el fuerte ajuste de tarifas, el incumplimiento de los contratos energéticos vigentes y la necesidad de buscar alternativas que alteran por completo los procesos normales de producción”, sentenció el dirigente.

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Cuando las restricciones se oficializan y el fluido se corta, las plantas se ven obligadas a sustituir el gas natural por combustibles líquidos alternativos como el fueloil o el gasoil para evitar el congelamiento de sus líneas. Sin embargo, este plan de contingencia choca contra una realidad implacable: los precios de estos hidrocarburos sustitutos experimentaron incrementos muy significativos en los últimos meses, encareciendo el costo final del proceso de manufactura.

“Que las grandes empresas multinacionales ejecuten obras de infraestructura para exportar es viable. Lo que resulta inviable y letal es que una Pyme en el norte de la provincia de Santa Fe tenga que costear su propia infraestructura para poder sostenerse en pie”, argumentó Fiereder, visibilizando una profunda brecha de desigualdad territorial en el acceso a la energía.

Paradoja estructural: récord en Vaca Muerta, pero industrias sin gas

El escenario actual expone una contradicción histórica y estructural de la matriz energética argentina: el país cuenta con una de las reservas de gas no convencional más importantes del planeta en el yacimiento de Vaca Muerta, pero las industrias santafesinas deben seguir mendigando el recurso o dependiendo de costosas importaciones cada invierno para abastecer el mercado doméstico.

Desde el sector fabril insisten en que el cuello de botella actual no radica en la falta del recurso natural en el subsuelo, sino en la alarmante carencia de obras estratégicas de transporte, gasoductos troncales y plantas de compresión. Los industriales marcan un cambio de época pero con el mismo resultado negativo: se transitó de un viejo modelo de subsidios estatales sin inversión a un esquema actual de tarifas sumamente altas donde las obras de fondo prometidas aún no se materializan en el territorio.

Julio, el mes más complejo del año

El panorama para las próximas semanas no presenta margen para el alivio. Las industrias santafesinas ya fueron notificadas formalmente sobre el inicio de un periodo crítico de racionamiento que se extenderá por un lapso de 45 días, estimándose que el mes de julio de 2026 registrará la mayor frecuencia e intensidad de interrupciones del servicio de gas de red.

A la incertidumbre netamente climática y de infraestructura se le sumaron en el último tiempo trabas de carácter institucional a nivel nacional. De acuerdo con las cámaras del sector, la reciente fusión operativa llevada a cabo entre el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Secretaría de Energía de la Nación relentizó de forma notoria los canales burocráticos y la resolución de expedientes clave para la distribución de gas en el interior del país.

"El frío va a estar presente todos los años, no es ninguna sorpresa; lo verdaderamente importante es planificar las obras de manera seria, incluirlas con partidas reales en el presupuesto y ejecutarlas a tiempo para dejar de postergar siempre a las empresas que sostienen el empleo genuino en la provincia", concluyeron los referentes industriales santafesinos.