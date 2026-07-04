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Unión entra en una semana de definiciones y Madelón espera varias señales

Tras el acuerdo con el plantel de Unión por la deuda de los premios, Leonardo confía en desarrollar la pretemporada con normalidad. Se esperan varias novedades

Ovación

Por Ovación

4 de julio 2026 · 18:09hs
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Unión entra en una semana de definiciones y Madelón espera varias señales

Prensa Unión

En Unión comenzará el lunes una semana que puede marcar un antes y un después en la preparación para el segundo semestre. Luego de varios días atravesados por reclamos económicos que alteraron la planificación, Leonardo Madelón espera que, esta vez sí, la pretemporada se desarrolle de acuerdo con lo previsto.

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Durante la última semana, el cuerpo técnico había diagramado una serie de entrenamientos en doble turno para intensificar la puesta a punto. Sin embargo, no pudo cumplirse debido a la decisión de los jugadores de hacer solo una tanda hasta que la dirigencia regularizara la deuda correspondiente a los premios y al salario de mayo.

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El viernes llegó el entendimiento entre las partes y el reclamo quedó desactivado. Por eso, la expectativa es que desde este lunes el plantel retome la planificación original y pueda trabajar sin interrupciones, aunque el clima interno continúa siendo de cautela. En el club saben que el acuerdo permitió destrabar la situación, pero el estado de alerta sigue latente.

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A la par de la preparación, hay otro tema que todavía espera resolución: la continuidad de Madelón. El entrenador conduce cada práctica y planifica el semestre, aunque todavía no firmó la renovación de su contrato. La intención claramente está, pero la formalización no llega. El mercado de pases también ocupa buena parte de la agenda. Hasta el momento, la única incorporación es Mauro Luna Diale, que no fue presentado. En contrapartida, las novedades giran principalmente en torno a posibles salidas.

El panorama de Unión

La necesidad económica obliga a Unión a desprenderse de algunos futbolistas, aunque Madelón pretende que el proceso no afecte la base del equipo. En ese sentido, los casos de Mateo Del Blanco y Julián Palacios aparecen entre los que podrían resolverse en los próximos días, en un mercado que sigue en constante movimiento.

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Con el conflicto salarial momentáneamente resuelto y varias cuestiones aún abiertas, la semana que comienza promete ser determinante. Unión espera recuperar la normalidad en los entrenamientos, definir la situación contractual de su entrenador y avanzar en un mercado de pases que, hasta ahora, tuvo muchas más salidas que incorporaciones.

Primeros amistosos de Unión

El 11 de julio ante Ben Hur en el predio Casa Unión y el sábado 15 contra Rosario Central en el predio de Arroyo Seco.

Unión Leonardo Madelón pretemporada
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