Zverev derrotó a Giron y avanzó a los octavos de final en Wimbledon

El alemán Alexander Zverev pasó a la final final de Wimbledon tras superar al estadounidense Marcos Giron por 6-2, 7-6(4) y 6-4

El alemán Alexander Zverev (2°) pasó a la final final de Wimbledon tras superar al estadounidense Marcos Giron . El teutón, que ocupa el tercer puesto en el ranking ATP pero que es el segundo preclasificado por la baja del español Carlos Alcaraz, se impuso por 6-2, 7-6(4) y 6-4 luego de 2 horas y 34 minutos de juego.

De esta manera, alemán extiende a 10 su seguidilla de triunfos en torneos de Grand Slams, ya que viene de conquistar su primer título en un torneo de esta categoría en Roland Garros hace pocas semanas.

El rival de Zverev en los octavos de final será el checo Jiri Lehecka (13°), que este sábado derrotó al español Jaume Munar por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4 en un partido que duró 2 horas y 56 minutos.

En otro de los partidos de esta jornada, el australiano Alex de Miñaur (5°) le ganó sin problemas y en sets corridos al estadounidense Zachary Zvajda, mientras que el italiano Flavio Cobolli (9°), finalista en Roland Garros, dio vuelta un partidazo ante el ruso Karen Khachano19°v para imponerse por 0-6, 7-6(4), 6-7(5), 6-2 y 6-2. Ambos jugadores se enfrentarán este lunes por un lugar en los cuartos de final.

Por otra parte, el británico Arthur Fery hizo valer la localía y le ganó en cinco sets al belga Zizou Bergs.

El cronograma y los resultados del sábado en Wimbledon

Alexander Zverev (2°) a Marcos Giron: 6-2, 7-6(4) y 6-4

Alex de Miñaur (5°) a Zachary Zvajda: 6-2, 5-7, 6-2 y 6-4

Taylor Fritz (6°) a Lorenzo Sonego: 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(5)

Flavio Cobolli (9°) a Karen Khachanov (19°): 0-6, 7-6(4), 6-7(5), 6-2 y 6-2

Jiri Lehecka (13°) a Jaume Munar: 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4

Arthur Fery a Zizou Bergs: 2-6, 7-5, 2-6, 7-6(3) y 7-6(5)