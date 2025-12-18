Según el Indec la desocupación en el Gran Santa Fe es del 6,2%, casi tres puntos debajo del Gran Rosario

A nivel nacional, el Indec informó que la desocupación fue del 6,6% en el tercer trimestre, con un total estimado de 958.000 personas sin trabajo.

El Gran Santa Fe cerró el tercer trimestre de 2025 con indicadores laborales que lo ubicaron por debajo de los niveles de desocupación registrados a nivel nacional y en comparación con otros grandes aglomerados del país.

De acuerdo al último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , la tasa de desocupación en la región fue del 6,2% , lo que equivale a unos 15.000 santafesinos sin empleo .

Más allá del nivel de desempleo abierto, el informe oficial expone señales de fragilidad en la calidad del empleo. En el Gran Santa Fe, el 9,6% de los ocupados busca activamente otro trabajo, un universo estimado en 24.000 personas, mientras que la subocupación —trabajadores que desean trabajar más horas— alcanzó el 9,4%, lo que representa a unos 23.000 santafesinos. Estos indicadores reflejan que una porción significativa de quienes tienen empleo no logra condiciones laborales suficientes.

LEER MÁS: Asistencia Perfecta: más de 64 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo de noviembre

El Gran Santa Fe contrasta con el Gran Rosario, donde la desocupación trepó al 8,9% durante el mismo período, casi tres puntos porcentuales por encima de la capital provincial, consolidando una brecha laboral marcada entre ambos aglomerados.

Cifras a nivel nacional

A nivel nacional, el Indec informó que la desocupación fue del 6,6% en el tercer trimestre, con un total estimado de 958.000 personas sin trabajo en los 31 principales aglomerados urbanos del país. Si bien el indicador mostró una leve mejora interanual, el volumen absoluto de desocupados continúa siendo elevado.

El informe del Indec evidenció fuertes diferencias en la tasa de desocupación entre los distintos aglomerados urbanos. En el Gran Buenos Aires, el indicador se ubicó en 6,8%, por encima del promedio nacional de 6,6%. Al interior de ese conglomerado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una tasa de desocupación de 3,9%, mientras que en los partidos del Gran Buenos Aires ascendió a 7,6%, casi el doble que en la Capital.

En la región Pampeana, la desocupación alcanzó el 7,5%, uno de los registros más elevados del país. Dentro de esa región, se destacaron Gran La Plata, con una tasa de 8,1%, y Gran Rosario, con 8,9%, ambas claramente por encima del promedio nacional. También mostraron niveles elevados Santa Rosa–Toay, con 8,5%, y Bahía Blanca–Cerri, con 7,4%.

Desocupación en otras regiones

En el Noreste, la tasa de desocupación regional fue de 6,4%, con un valor particularmente alto en Gran Resistencia, donde alcanzó el 9,7%, el registro más elevado entre los aglomerados relevados. En contraste, Formosa mostró una desocupación de 3,2%, uno de los valores más bajos del país.

El Noroeste presentó una tasa regional de 4,7%, por debajo del promedio general. Dentro de esa región, se destacó Santiago del Estero–La Banda, con una desocupación de apenas 1,4%, el nivel más bajo entre los 31 aglomerados urbanos. En el otro extremo, Gran Tucumán–Tafí Viejo registró 6,2%, mientras que Salta se ubicó en 5,5%.

En la región de Cuyo, la desocupación fue de 5,1%. Allí, Gran Mendoza mostró una tasa de 6,2%, mientras que Gran San Juan y Gran San Luis registraron 3,5% y 3,2%, respectivamente.

Por último, la Patagonia presentó una tasa de desocupación de 5,0%. Dentro de esa región, se observó una fuerte dispersión: Río Gallegos alcanzó el 10,8%, el valor más alto de la zona, mientras que Comodoro Rivadavia–Rada Tilly se ubicó en 2,7% y Neuquén–Plottier en 3,3%. En Ushuaia–Río Grande, la desocupación fue de 6,8%.