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Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

La iniciativa impulsada por la vecinal Candioti Sur busca que los residentes queden exceptuados del pago del estacionamiento medido. Advierten que, si no obtienen respuestas, podrían avanzar con medidas de protestas y reclamos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de junio 2026 · 20:09hs
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Vecinos eximidos: Buscan que residentes de Candioti Sur no paguen estacionamiento medido.

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Vecinos eximidos: Buscan que residentes de Candioti Sur no paguen estacionamiento medido.

Vecinos de barrio Candioti Sur iniciaron una campaña de recolección de firmas para solicitar a la Municipalidad de Santa Fe que los residentes queden eximidos del pago del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM).

La iniciativa surgió luego de la ampliación del área alcanzada por el estacionamiento medido y será formalizada el próximo viernes mediante una presentación ante el Ejecutivo municipal.

Desde la Vecinal Candioti Sur señalaron que el objetivo es que quienes viven dentro de la zona comprendida por el sistema no deban abonar por estacionar frente a sus viviendas, más allá del esquema de franquicias vigente que contempla horas libres.

Reclamo vecinal y recolección de firmas

La decisión fue tomada tras una reunión realizada en la sede vecinal de Marcial Candioti 2899, donde participaron vecinos que cuestionaron el funcionamiento del nuevo esquema y debatieron posibles alternativas.

Vecinos de Candioti Sur se reunieron para impulsar cambios en el sistema de estacionamiento medido

Vecinos de Candioti Sur se reunieron para impulsar cambios en el sistema de estacionamiento medido

El presidente de la vecinal, Matías Galíndez, explicó que la campaña de firmas se extenderá hasta el jueves y que el viernes se elevará una nota formal al municipio.

“La finalidad es la eximición total para los residentes de barrio Candioti Sur”, sostuvo el dirigente vecinal, quien además remarcó que existe malestar entre quienes viven en el sector.

Según plantearon, el nuevo esquema no solo implica un costo adicional para dejar los vehículos en la vía pública, sino que también generó una mayor concentración de autos en calles que quedaron fuera del sistema medido.

LEER MÁS: Vecinos de Candioti Sur pretenden una exención de 100% del estacionamiento medido para los frentistas

Pedido de cambios y advertencia de nuevas medidas

Desde la vecinal consideran que el perfil residencial del barrio y la escasa disponibilidad de cocheras privadas vuelven difícil la aplicación del esquema actual.

“Los vecinos frentistas se encuentran con esto después de más de 30 años. No pueden estacionar el auto en su propio frente o tienen que afrontar costos elevados”, expresó Galíndez.

Además de la exención total para residentes, durante el encuentro comenzaron a elaborarse otros puntos para incorporar al documento que será presentado ante el municipio.

Los organizadores adelantaron que buscarán abrir una instancia de diálogo con las autoridades municipales y no descartaron avanzar con nuevas acciones si no obtienen respuestas.

“Los vecinos están muy enojados y el paso siguiente sería organizar una movilización hasta la Municipalidad”, advirtieron desde la vecinal.

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