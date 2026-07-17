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La inflación mayorista fue de 1,1% en junio y registró el menor aumento para ese mes desde 2015

La inflación mayorista desaceleró por cuarto mes consecutivo. Los productos nacionales aumentaron 1% y alimentos y bebidas registraron una leve baja.

17 de julio 2026 · 16:53hs
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La inflación mayorista fue de 1,1% en junio y registró el menor aumento para ese mes desde 2015

La inflación mayorista registró en junio una suba del 1,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representa la variación más baja de los últimos cuatro meses y constituye el menor incremento para un mes de junio desde el inicio de la serie del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), en diciembre de 2015.

De acuerdo con el informe oficial, los productos nacionales aumentaron 1% durante el sexto mes del año, mientras que los importados registraron una variación del 2,3%.

Entre los distintos componentes del índice, los productos primarios mostraron una caída del 1,2% mensual, lo que contribuyó a moderar la evolución general de los precios mayoristas.

En tanto, los productos manufacturados aumentaron 1,6%, mientras que la energía eléctrica registró una suba del 6,6%.

Dentro del rubro manufacturero, uno de los datos destacados fue la disminución del 0,3% en los precios de alimentos y bebidas, un comportamiento que ayudó a contener el índice general.

Tendencia de desaceleración

El resultado de junio consolida la tendencia de desaceleración que viene mostrando la inflación mayorista en los últimos meses y constituye una señal favorable para la evolución de los costos de producción y la cadena de abastecimiento.

El IPIM mide las variaciones de precios de los bienes comercializados en el mercado interno en la etapa mayorista, antes de llegar al consumidor final, por lo que suele ser uno de los indicadores seguidos de cerca para anticipar la evolución de la inflación minorista.

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