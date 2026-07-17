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Derrota de Los Pumitas en su último partido en el Junior World Championship

El seleccionado argentino juvenil, Los Pumitas, cayó 52 a 29 ante Australia y finalizó en la octava posicion en el Mundial de Georgia

17 de julio 2026 · 18:11hs
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Los Pumitas cayeron ante Australia y finalizaron en el octavo puesto del Mundial.

Los Pumitas cayeron ante Australia y finalizaron en el octavo puesto del Mundial.

Tras una nueva derrota de Los Pumitas, en este caso por 52 a 29 ante Australia. El equipo de Nicolás Fernández Miranda terminó su participación en el Mundial Juvenil de la categoría en la octava ubicación.

Una nueva y dolorosa derrota cosechó el seleccionado argentino de Los Pumitas que no pudieron repetir lo que hicieron en el inicio del torneo al derrotar con amplia superioridad a Estados Unidos e Irlanda, y cosecharon su tercera derrota en forma consecutiva, por lo cual de pelear mano a mano con Inglaterra para estar entre los mejores cuatro equipos finalizaron en la octava posición, luego de sendas derrotas ante Escocia y Australia, y de esa forma perdieron tres partidos seguidos, algo que no sucedía desde 2017.

Los Pumitas finalizaron octavos en el Mundial juvenil

El seleccionado nacional juvenil cayó 52-29 ante Australia en su última presentación de la Copa del Mundo M20. De esta manera, Los Pumitas cerraron en octavo lugar su participación en Georgia. El certamen arrojó un balance de dos victorias (Estados Unidos e Irlanda) y tres derrotas (Inglaterra, Escocia y Australia).

Luego de un inicio adverso para el equipo argentino, con un try convertido por el rival al minuto de juego, Los Pumitas consiguieron hacerse de la posesión y revertir el tanteador mediante el try de Simón Pfister y la conversión y un penal de Federico Serpa, para el 10-7 parcial.

A partir de ese momento, el desarrollo del partido dio un giro y encontró al equipo oceánico muy eficaz y aprovechando cada una de sus incursiones en ataque, siendo frontales e incisivos en sus llegadas a los 22 metros rivales. De esta manera anotaron cuatro conquistas, mediante John Grenfell, Zach Fittler, Luca Cleverley y Tom Farr-Jones. Charlie Bird, encargado de las conversiones, sumó cuatro de las cinco oportunidades, para el 33 a 10 con el que finalizó la primera mitad.

La segunda mitad comenzó con un desarrollo más parejo, otorgando dos tries por lado. En primera instancia, los Junior Wallabies anotaron una gran conquista luego de trasladar la pelota desde su extrema defensa hasta la conquista de Toby Brial.

Inmediatamente, la respuesta argentina llegó por intermedio del line y maul, una de las armas predilectas del equipo argentino, con los tries apoyados por Bautista Salinas Mallea y Nicolás Cambiasso. En el medio, el wing australiano Tomas Farr-Jones se escurrió en la defensa y apoyó su segundo try de la tarde.

El cansancio y las indisciplinas se hicieron presentes en el último cuarto de partido, en donde Australia apoyó un try por intermedio del ingresado Kingbenjamin Swerling-Finaipepe, que hizo uso de su potencia para romper la defensa y apoyar lo que fue el último try de los Junior Wallabies en el encuentro.

A falta de tres minutos para el cierre del partido, Los Pumitas trajeron la pelota del fondo y luego de la combinación de pases, fue el mendocino Tomás Canedo el autor de la última conquista argentina en el partido, y en la Copa del Mundo. La conversión se fue desviada, lo que decretó la victoria australiana, 52 a 29.

Los Pumitas Australia
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