Unión presentó oficialmente la vuelta de Mauro Luna Diale

Mauro Luna Diale, que se entrenaba con el plantel desde el inicio de la pretemporada, firmó su contrato y fue presentado como refuerzo de Unión

Después de varios días entrenándose junto al resto del plantel, Unión finalmente oficializó el regreso de Mauro Luna Diale . El Rojiblanco anunció este viernes la firma del contrato del volante, quien vuelve a vestir la camiseta tras concretarse su préstamo por una temporada.

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Unión confirmó el retorno de Luna Diale

La institución realizó el anuncio a través de sus redes sociales con un mensaje que puso fin a la espera. "Mauro Luna Diale selló su retorno a nuestra institución. Se formalizó el vínculo con el futbolista que ya formaba parte de la pretemporada. Vuelve a préstamo por un año".

Luna, Luna, Lunaaaa

Nos volvemos a encontrar pic.twitter.com/poIaQovoJJ — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 17, 2026

Si bien el acuerdo estaba encaminado desde hacía varios días, restaban resolver cuestiones administrativas para oficializar la operación. Mientras tanto, el mediocampista ofensivo ya trabajaba bajo las órdenes de Leonardo Madelón, quien lo tuvo desde el primer día de la pretemporada.

Mauro Luna Diale selló su retorno a nuestra institución. Se formalizó el vínculo con el futbolista que ya formaba parte de la pretemporada.

Vuelve a préstamo por un año.



¡Bienvenido, Mauro! pic.twitter.com/8w9ASE4WaK — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 17, 2026

Con su situación contractual resuelta, el entrenador suma de manera definitiva a un futbolista que conoce muy bien el club y que puede desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque. Su capacidad para moverse por las bandas, jugar como enlace o incluso retrasarse unos metros le brinda variantes importantes al cuerpo técnico de cara al segundo semestre.

La oficialización de Luna Diale representa una de las noticias más esperadas por los hinchas rojiblancos en este mercado de pases. Después de haber dejado una muy buena imagen en su anterior ciclo, el volante regresa con la misión de recuperar protagonismo y convertirse nuevamente en una pieza clave dentro del funcionamiento de Unión, que continúa reforzándose para afrontar los desafíos de la temporada.