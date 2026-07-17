Paritaria de Salud: AMRA y Siprus reclamaron un salario inicial de $3 millones y pases a planta permanente

En la primera reunión paritaria con el Gobierno provincial no hubo oferta salarial y las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Los gremios advirtieron sobre el deterioro del sistema de salud, la pérdida de profesionales y la necesidad de jerarquizar el sector.

Los gremios que representan a los profesionales de la salud de Santa Fe, la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), mantuvieron este viernes la primera reunión paritaria con funcionarios del Gobierno provincial, aunque el encuentro concluyó sin una oferta salarial concreta.

Tras la reunión, realizada en la sede del Ministerio de Trabajo, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y retomar las negociaciones la próxima semana.

Durante el encuentro, los representantes sindicales presentaron un extenso pliego de reclamos que incluye una recomposición salarial, mejoras laborales, pases a planta permanente y cambios en el escalafón profesional.

Siprus pidió un salario inicial de $3 millones

El secretario general de Siprus, Jerónimo Ainsuain, sostuvo que el principal planteo del gremio es fijar un salario inicial de tres millones de pesos para los profesionales de la salud.

"Vinimos a plantear un salario inicial de 3 millones de pesos, lo que implica una recomposición para jerarquizar nuestro trabajo", afirmó.

Además, reclamó el pase a planta permanente de los profesionales que aún permanecen contratados, el pago de adicionales adeudados y modificaciones en el escalafón.

Ainsuain aseguró que los salarios actuales quedaron muy por detrás del costo de vida y advirtió que la crisis económica incrementó la demanda sobre el sistema público.

"Cada vez más personas que tienen obra social o prepaga terminan atendiéndose en hospitales y centros de salud públicos porque no pueden afrontar los costos", explicó.

Según el dirigente, esa situación se traduce en un deterioro de los indicadores sanitarios, con un aumento de enfermedades como la tuberculosis, mayores complicaciones de patologías crónicas y un crecimiento de los problemas vinculados a la salud mental y los consumos problemáticos.

También alertó sobre la falta de reemplazos por licencias o vacaciones y la migración de profesionales hacia el sector privado.

"Si no hay un planteo diferencial para los profesionales de la salud, esto no va a mejorar. No es solo para que cobremos mejor, sino para garantizar una mejor atención a la población", sostuvo.

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Amra reclamó recuperar el poder adquisitivo

Desde Amra también cuestionaron la ausencia de una propuesta oficial y reclamaron una recomposición salarial que supere la inflación.

El representante del gremio, Néstor Rossi, señaló que el sindicato presentó un documento de tres páginas con los principales reclamos del sector.

Entre ellos mencionó el pase a planta permanente del personal, la equiparación salarial de los trabajadores contratados y la implementación efectiva de la carrera hospitalaria.

"Tenemos que estabilizar a la gente. Los profesionales están haciendo equilibrio y necesitamos proyectos hacia adelante", expresó.

Rossi también cuestionó la asignación de recursos del Gobierno provincial y aseguró que el sistema sanitario quedó relegado frente a otras áreas.

"Salud fue una de las prioridades que el gobernador marcó durante la campaña, pero hoy quedó detrás de infraestructura, seguridad y educación", afirmó.

Además, estimó que son "muchos más de cien" los profesionales que todavía esperan su regularización laboral.

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La respuesta del Gobierno

Por parte del Ejecutivo, el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, calificó la reunión como "productiva" y explicó que durante el encuentro se analizaron los resultados de la política salarial aplicada durante el primer semestre.

El funcionario sostuvo que, pese al complejo contexto económico nacional y la caída de los recursos, la Provincia realizó un esfuerzo para mejorar los ingresos del sector.

Según indicó, el acuerdo alcanzado durante la primera mitad del año permitió recuperar gran parte del poder adquisitivo mediante incrementos salariales y una mejora del 50% en el adicional asistencial hospitalario.

Álvarez también destacó que alrededor de mil profesionales ya accedieron al pase a planta permanente y confirmó que continúa en trámite un nuevo expediente que contempla la incorporación de otros 80 trabajadores.

En la misma línea, la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, aseguró que el acuerdo del primer semestre permitió que los profesionales de la salud obtuvieran aumentos por encima de la inflación y expresó la intención del Gobierno de alcanzar un entendimiento similar durante esta nueva etapa de la negociación paritaria.