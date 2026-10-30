La inversión cayó 5,2% en septiembre y confirma el freno de la economía

El indicador que elabora la consultora de Orlando Ferreres mostró una baja de 7,6% en el acumulado de nueve meses. El Ipec informó que la actividad económica cayó 3% durante agosto en Santa Fe

La inversión real bruta cayó 5,2% interanual en septiembre , según la consultora de Orlando Ferreres. Medida en términos de volumen físico , para los primeros nueve meses del año, la baja se extiende al 7,6% . Frente a esta situación, economistas advierten que la debilidad de la actividad, la falta de crédito y el acotado impacto inicial del Rigi postergan las decisiones de capitalización y que las perspectivas de recuperación recién se perfilan para el largo plazo.

Si bien repuntó la inversión en construcción, en maquinaria y equipos la contracción fue muy fuerte . Tras difundir las cifras, los expertos de Orlando Ferreres, a cargo de la medición, aseguraron que la inversión continúa débil.

“Si bien los datos del sector de la construcción mejoraron, los registros de importaciones de bienes de capital para el noveno mes mostraron una fuerte caída, dejando un saldo negativo para el agregado”, agregaron.

Menos compras de maquinaria y equuipos

En el noveno mes del año la inversión en el sector de la construcción avanzó 4,5% en la comparación interanual y mostró una cifra positiva después de cinco meses negativos. Pese a esto, la inversión en maquinaria y equipo registró en septiembre una contracción del 12,3% anual: los equipos nacionales mostraron una caída del 3,8%, mientras que los bienes importados cayeron 17,2%.

Para el economista Federico Glustein, el principal problema es la debilidad de la actividad económica, a la que se suma un Rigi que todavía no tiene suficiente capacidad de tracción sobre el conjunto del aparato productivo y del que cree que “irá recibiendo lenta y paulatinamente recursos de inversión, pensando en el largo plazo”.

Dentro de la caída de 12,3% interanual en la inversión en maquinaria y equipos, el componente importado bajó 17,2%, a pesar del dólar planchado. “Eso es consistente con un escenario de decisiones de ampliación y renovación de capital postergadas, muy de los tiempos que corren. Además, la contracción de la inversión pública no está siendo compensada por la inversión privada por lo que hay una doble caída que pesa fuerte sobre el nivel de actividad general”, dijo.

Por su parte, Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que la economía dual se suele mirar por la oferta: hay sectores que van en una dirección y sectores que van en otra. “Para la inversión, que es mirar la economía por el lado de la demanda, ocurre algo similar”, dijo. Y agregó: “Hay sectores vinculados con el Rigi que están invirtiendo y creciendo pero hay otros que representan por lo menos el 85% de la economía que, en líneas generales, caen y, sobre todo, no invierten”.

La evolución del índice muestra una marcada caída entre finales de 2023 y mediados de 2024, con un piso alrededor de marzo de ese año. Luego comenzó una lenta recuperación que alcanzó picos en el primer semestre de 2025 para volver a caer sobre el tramo final y a lo largo de 2026.

“Mirando hacia adelante, en el corto plazo no hay indicios que permitan esperar una reacción de la inversión en los últimos meses del año. En una mirada de más largo plazo, la mejora de las condiciones macro, una eventual mejora de la actividad, y el desarrollo de la minería y el sector energético, deberían contribuir a una recuperación de los niveles de inversión”, describieron desde Orlando Ferreres.

La misma consultora difundió a principios de la semana su Indice General de Actividad (IGA), que mostró una contracción del 1,2% en el tercer trimestre. De esta forma la economía habría encadenado dos trimestres consecutivos en baja, una dinámica compatible con una recesión técnica.

Cayó la actividad económica en Santa Fe

En tanto, la actividad económica de Santa Fe cayó 3% interanual en agosto, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). Con este resultado, el descenso acumulado en ocho meses es de 0,6%.

Las actividades que crecieron fueron agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16%) y administración pública (2%). Por otra parte, entre los rubros que cayeron están pesca (-24,9%), transporte y comunicaciones (-11,7%), electricidad, gas y agua (-8,4%), minas y canteras (-8,1%), servicios comunitarios, sociales y personales (-5,3%) e industria manufacturera (-5%).

También retrocedieron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-3,8%), intermediación financiera (-3,8%), servicio doméstico (-3,2%), hoteles y restaurantes (-3,1%), comercio (-2,3%), construcción (-1,9%), enseñanza (-0,4%) y servicios sociales y de salud (-0,2%).

La caída en el Indicador Mensual de Actividad Económica (Emae) es la segunda consecutiva y la cuarta del año. Registró números negativos también en abril (-3,4%), mayo (-3,2%) y julio (-4,3%). Los meses con subas fueron enero (1,7%), febrero (1,4%), marzo (0,9%) y junio (7,4%).