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Franco Colapinto finalizó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de México

El piloto argentino tuvo su primer contacto con el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de ser reemplazado por Gabriele Mini durante la FP1

30 de octubre 2026 · 20:26hs
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Colapinto finalizó 16° en la segunda práctica libre de México.

Colapinto finalizó 16° en la segunda práctica libre de México.

Franco Colapinto terminó 16º en la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, su primera participación del fin de semana después de cederle su Alpine a Gabriele Minì en el entrenamiento inicial.

Franco Colapinto finalizó 16° en su primera práctica libre

El argentino quedó a 1s305 del líder, Charles Leclerc, y a 725 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que finalizó octavo. El piloto de Ferrari dominó la sesión con un tiempo de 1m17s827/1000, seguido por Lando Norris, a 103 milésimas, y George Russell, a 106.

La jornada había comenzado con un 14° del italiano Minì para cumplir con la obligación reglamentaria de utilizar pilotos novatos. El joven corredor completó 20 vueltas, que también había liderado Leclerc. Gasly, por su parte, había conseguido el sexto mejor registro.

La práctica tuvo un incidente. Max Verstappen y Liam Lawson protagonizaron un contacto en el último sector que provocó una bandera roja y por el que deberán presentarse ante los comisarios deportivos. Lewis Hamilton, por su parte, debió detener su Ferrari por una pérdida de potencia.

Colapinto práctica México
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