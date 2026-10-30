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El TC2000 regresa a General Roca con nueve pilotos en carrera por el título

La décima fecha del Campeonato Argentino de TC2000 se disputará este fin de semana en el autódromo Parque de General Roca en la provincia de Río Negro.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 17:44hs
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Matías Rossi

Matías Rossi, representante del equipo oficial Toyota, encabeza el campeonato con 159 puntos.

 

 

El TC 2000 transita la cuenta regresiva para su regreso al Autódromo Parque de General Roca. Este sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre se llevará a cabo la 10° fecha del Campeonato Argentino, junto al 32° Campeonato de Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione. Se trata de la visita 33° a General Roca, donde Juan María Traverso es el máximo ganador con 8 triunfos: ganó 5 veces con la Renault Fuego, 2 con Peugeot 405 y 1 con Honda Civic.

El TC2000 prolonga su largo romance con General Roca

Cuando restan tres competencias para terminar la temporada, nueve pilotos conservan posibilidades matemáticas de obtener el título, teniendo en cuenta los puntajes y descartes correspondientes. El bonaerense Matías Rossi, piloto del equipo oficial Toyota, es el líder de la tabla y máximo candidato a la corona. El Misil de Del Viso, ganador este año en El Zonda de San Juan (además venció 4 veces en Roca), acumula un total de 159 unidades en total.

Vale destacar que la programación tendrá el atractivo especial de contar con tres categorías nacionales, como la Top Race V6, la Fórmula Nacional y la Fiat Competezione.

La última presentación del TC2000 en Roca fue el 17 de agosto del año pasado, con Franco Vivian con Chevrolet Tracker como el más veloz de la clasificación.

En la final se impuso Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross, segundo se ubicó Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) y tercero Nicolás Palau (VW Nivus).

La primera competencia del TC2000 en el circuito de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) fue el 12 de octubre de 1983 con Ruben Luis Di Palma siendo el protagonista en la clasificación y el ganador en la final con el Volkswagen 1500, en el antiguo trazado de 2.012 metros.

Para el TC2000 será una fecha regular. El sábado 31 de octubre tendrá el shakedown, dos prácticas oficiales y el regreso de la clasificación a una vuelta lanzada. El domingo 1 de noviembre se disputará el “warm-up” y la final a 35 minutos más 1 vuelta.

Todas las alternativas se podrán seguir el sábado 31 de octubre de 15 a 18.30 y el domingo 1 de noviembre de 10 a 14 por TyC Sports 2, TyC Sports Play, el streaming de TyC Sports y de Carburando por YouTube.

-Campeonato de Pilotos del TC2000

1° Matías Rossi 159

2° Franco Vivian 131

3° Emiliano Stang 117

4° Gabriel Ponce de León 99

5° Lucas Carabajal 97

6° Franco Morillo 76

7° Valentín Yankelevich 55

8° Franco Riva 51

-Horarios del TC2000 en General Roca:

Sábado 31 de octubre

10.35 a 11.20 práctica oficial 1

13.15 a 14 práctica oficial 2

15.40 a 16.15 clasificación 1 vuelta lanzada

Domingo 1° de noviembre

10.15 Fiat Competizione carrera 20 minutos + 1 vuelta

11.05 Fórmula Nacional carrera 20 minutos + 1 vuelta

11.55 Top Race carrera final 25 minutos + 1 vuelta

13.05 TC2000 carrera final 35 minutos + 1 vuelta

TC2000 Campeonato General Roca
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