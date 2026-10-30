El Invencible Santa Fe será escenario de una nueva definición de la Copa Santa Fe

El estadio multipropósito, será escenario de las definiciones del futsal masculino, una de las disciplinas que tendrá actividad durante el fin de semana.

La Copa Santa Fe de Futsal tendrá su jornada en el estadio multipropósito de la capital provincial.

Con el respaldo del gobierno provincial y el apoyo de la Lotería de Santa Fe, la edición 2026 de la Copa Santa Fe ingresa en una etapa decisiva y tendrá un fin de semana cargado de definiciones en distintas disciplinas. En ese marco, el estadio Invencible Santa Fe, uno de los espacios deportivos que forman parte del legado de los Juegos Suramericanos, será protagonista de la jornada al recibir la gran final del futsal masculino, el domingo desde las 19.30.

El escenario, inaugurado en el marco de los Juegos Suramericanos 2026, volverá a ponerse en movimiento con una competencia provincial, dando continuidad al uso de la infraestructura deportiva que quedó como legado del evento internacional y que hoy permite albergar nuevas instancias de encuentro y competencia para los deportistas santafesinos.

El futsal en el Invencible de Santa Fe

La actividad de futsal comenzará este viernes a partir de las 16.30 en la ciudad de Santa Fe, con partidos en dos escenarios: el estadio Roque Otrino del Club Atlético Colón y el Invencible Santa Fe. La competencia estará dividida en dos zonas. En la Zona A participarán Semillero, Timbuense, Belgrano de Arequito y Jockey Club de Rosario; mientras que la Zona B estará integrada por Villa Dora, Unión Casildense, Regatas de Rosario y Atlético Sastre.

Se disputarán dos cuadrangulares bajo el formato de todos contra todos, a una rueda. Los dos equipos que sumen más puntos en cada zona avanzarán a las semifinales, que definirán a los finalistas. La gran final se jugará este domingo, desde las 19.30, en el estadio Invencible Santa Fe.

El golf busca al campeón de 2026

En su segunda edición, la Copa Santa Fe de golf conocerá a su campeón de 2026 en el Club de Campo El Paso, donde se reunirán representantes de 16 instituciones.

La competencia se desarrollará a 18 hoyos, bajo la modalidad de juego por golpes. Para la clasificación por equipos, se sumarán los tres mejores scores netos de los integrantes de cada club.

También se disputarán las finales en el golf en el Paso de Santa Fe.

Básquet U17 femenino: el Final Four en Granadero Baigorria

El sábado se disputará el Final Four de la Copa Santa Fe de Básquet U17 femenino en el estadio Ladislao Mandón, de Paganini Alumni, en Granadero Baigorria.

La primera semifinal comenzará a las 10.30 y enfrentará al equipo anfitrión con Atlético Tostado. Luego, desde las 12.30, se medirán Alma Juniors y Náutico Sportivo Avellaneda por el segundo lugar en la final.

El partido decisivo se jugará a las 18, en el mismo escenario, donde se conocerá al campeón de esta categoría.

El básquetbol femenino U17 competirá en Granadero Baigorria.

El fútbol pone en marcha la final

La disciplina que dio origen a la Copa Santa Fe hace diez años también tendrá un lugar central este fin de semana. Newell’s Old Boys de Rosario visitará a Atlético Tostado el sábado 31 de octubre, en la Villa Recreativa del club del noroeste provincial.

El encuentro de ida de la final comenzará a las 15 y marcará el inicio de la definición por el título de fútbol masculino de la edición 2026.