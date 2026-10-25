Ronda RIGI: Santa Fe conectará a más de 1.800 empresas con 43 grandes proyectos de inversión

La ronda de negocios se realizará el jueves 29 de octubre en La Fluvial de la ciudad de Rosario y reunirá a más de 1.800 empresas con 43 grandes proyectos de inversión. Habrá reuniones comerciales, asesoramiento técnico y alternativas de financiamiento para las pymes.

Rosario será sede de la primera Ronda de Negocios vinculada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , una iniciativa que reunirá a 43 grandes proyectos de inversión y más de 1.800 empresas con el objetivo de vincular a las principales operadoras del país con proveedores industriales argentinos.

La actividad se desarrollará el próximo jueves 29 de octubre en La Fluvial , con la organización del Ministerio de Economía de la Nación y la articulación del Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. La convocatoria superó las estimaciones iniciales y contará con representantes de los sectores minero, energético, industrial y de infraestructura.

La propuesta apunta a generar oportunidades comerciales concretas para pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas vinculadas con la metalmecánica, la calderería, la logística y la tecnología. Además de las reuniones entre compradores y proveedores, habrá instancias de capacitación, asistencia técnica y asesoramiento financiero.

La jornada también contará con la participación de ministros nacionales, representantes de cámaras industriales y 14 gobernadores, incluido el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro.

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Vincular las inversiones con la industria nacional

El encuentro fue diseñado para acercar las necesidades de compra de los grandes proyectos a la capacidad productiva de las empresas argentinas. La intención es que las pymes puedan conocer de primera mano los requisitos técnicos, los procesos de homologación y las condiciones necesarias para convertirse en proveedoras de las grandes operadoras.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, explicó que el objetivo es traducir las inversiones en actividad económica y empleo.

“Junto con el Ministerio de Economía de Nación diseñamos este encuentro con el objetivo de que la inversión se traduzca en trabajo genuino para nuestras empresas y para toda la cadena de valor del país”, afirmó.

En ese sentido, destacó el carácter operativo de la propuesta: “Los responsables de compras de los proyectos van a bajar los pliegos reales y los estándares técnicos de homologación directamente a las empresas”.

Puccini también señaló que muchas pymes cuentan con capacidad de ingeniería y calidad, pero enfrentan dificultades para acceder a contratos de gran escala por cuestiones administrativas o por la falta de financiamiento suficiente.

“En La Fluvial resolvemos todo el circuito en una misma jornada: la demanda de las operadoras, las experiencias de firmas que ya se integraron a los yacimientos y, en el mismo predio, el mercado de capitales y el sistema de garantías para financiar ese salto productivo”, sostuvo.

Reuniones comerciales y capacitación técnica

La agenda estará organizada en dos espacios complementarios. Por un lado, funcionarán mesas de negocios con entrevistas bilaterales entre los equipos de abastecimiento de las grandes compañías y los proveedores interesados.

Por otro, habrá conferencias y exposiciones técnicas a cargo de responsables de compras y ejecutivos de operadoras internacionales, quienes presentarán sus proyectos, los sistemas de registro de proveedores y los estándares ambientales y de calidad que deben cumplir las empresas.

También se compartirán experiencias de talleres e industrias nacionales que ya trabajan en proyectos de cobre y litio en San Juan, Salta y Catamarca. Los casos permitirán conocer los requisitos de entrega, las necesidades logísticas y las modalidades de asociación que facilitaron su incorporación a esas cadenas productivas.

La agenda incluirá, además, un análisis de la demanda que podría enfrentar el sector metalúrgico durante la próxima década y los desafíos de adaptación a la llamada Minería 4.0, con la incorporación de automatización, digitalización y herramientas de monitoreo de procesos.

Financiamiento y asistencia para las pymes

Uno de los ejes de la ronda será el acceso al capital necesario para afrontar contratos de gran magnitud. Para eso, se habilitará un espacio de asesoramiento con bancos públicos y privados, el Mercado Argentino de Valores (MAV), sociedades de garantía recíproca y otros actores del mercado financiero.

Las empresas podrán consultar sobre líneas de crédito, descuento de valores y avales para acceder a financiamiento y contar con capital de trabajo para responder a las órdenes de compra.

La propuesta también contempla asistencia tecnológica y productiva. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Dirección de Asistencia Técnica (DAT) y otros centros especializados tendrán espacios de atención para orientar a las pymes sobre mejoras de procesos, ensayos de laboratorio y certificaciones de calidad.

El objetivo es que las empresas no solo puedan establecer contactos comerciales, sino que también identifiquen qué inversiones, certificaciones o cambios productivos necesitan para cumplir con los estándares exigidos por los grandes proyectos.

Santa Fe, como punto de encuentro entre inversiones y proveedores

La convocatoria busca posicionar a Santa Fe como un espacio de articulación entre las inversiones estratégicas y la industria nacional, aprovechando la capacidad de sus empresas para abastecer a sectores como la minería, la energía y la infraestructura logística.

El cierre institucional estará encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y contará con autoridades nacionales, mandatarios provinciales y representantes de las principales cámaras industriales del país.

La jornada podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de RTS Medios, la televisión pública santafesina: https://www.youtube.com/live/GV7r3gpGK6A.

Con 43 proyectos confirmados y más de 1.800 empresas convocadas, la ronda buscará convertir las necesidades de compra de las grandes inversiones en nuevas oportunidades para los proveedores locales y nacionales.